Der Fall Gunkl: Doppelleben, Scham und Verantwortung

In ersten Meldungen war noch ungenau von einem „bekannten Künstler“ die Rede. Und man wusste nicht, aber ahnte schnell, aha, wieder einer, den man aus der Öffentlichkeit kennt, aber eben wieder nur als Kunstfigur, nicht wirklich. Und nur von seiner Vorzeige-Seite: Ja, wieder so ein Wolf im Schafspelz, der „Dreck am Stecken“ hat. Und dem offenbar nun nichts anderes bleibt, als alles zu gestehen und öffentlich Buße zu tun. Im Sündergewand, das ihn durch das Geständnis schon wieder, wenn schon nicht „frei von Schuld“ zeigt, so doch einsichtig und reumütig, sich zu seinem früheren Fehlverhalten vollinhaltlich bekennend.

In einer säkularisierten Zeit boomen öffentliche Outings, Bußen und Reue-Bekundungen in den Sozialen Medien. Gunkl betont in seinem Video, sein Freundeskreis und alle, die mit ihm in irgendeiner Art verbunden gewesen seien, hätten nichts gewusst. Und schon haben wir wieder ein grausam reales Outing von einem, der bis jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung bei „den Guten“ war. Bei den Vorbildern, Role-Models, Menschen mit Bekanntheitsgrad und Wiedererkennungseffekt.