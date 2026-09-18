Fall Gunkl: Gerichtspsychiaterin Maierhofer-Deutschmann über pädophile Störung und sexuellen Missbrauch

Gegen den österreichischen Kabarettisten Günther Paal alias Gunkl wurde von der Staatsanwaltschaft Wien Anklage wegen sexuellen Missbrauchs einer Unmündigen sowie wegen des Verschaffens und Besitzes von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial erhoben. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig. Paal hatte sich zuvor selbst angezeigt und sich in einem Facebook-Video öffentlich dazu bekannt.

Das folgende Gespräch mit einer Gerichtspsychiaterin zielt auf keinerlei Ferndiagnose von Günther Paal ab, sondern auf eine allgemeine fachliche Einordnung von pädophiler Störung, sexuellen Präferenzen, Schuld, Scham, Reue und Verantwortung.

Der aktuelle Fall von Günther Paal wirft Fragen auf, die nicht nur medizinisch, auch gesellschaftlich hochrelevant sind. Wo liegt der Unterschied zwischen einer pädophilen sexuellen Präferenz, sexuellem Missbrauch eines Kindes und dem Konsum von Missbrauchsdarstellungen?

Die pädophile Störung ist den so genannten paraphilen Störungen zuzuordnen. Nach den Kriterien des international anerkannten Klassifikations- und Diagnosehandbuchs für psychische Störungen DSM-5-TR ist diese Störung gekennzeichnet durch über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten wiederkehrende und intensive sexuell erregende Fantasien, sexuelle Bedürfnisse beziehungsweise Drangzustände oder Verhaltensweisen, die sich speziell auf präpubertäre Kinder beziehen.

Diese Kinder sind in der Regel im Alter von 13 Jahren oder jünger. Voraussetzung für die Diagnose ist darüber hinaus, dass die betroffene Person schon entsprechend diesen sexuellen Impulsen gehandelt hat oder dass hierdurch ein klinisch bedeutsamer Leidensdruck beziehungsweise eine relevante Beeinträchtigung besteht. Die davon betroffene Person muss mindestens 16 Jahre alt sein und mindestens fünf Jahre älter als das betreffende Kind, um diese Diagnose zu stellen.

Gibt es viele Menschen mit einer pädophilen Störung, die das in einer Art Doppelleben geheim halten, also nie ausleben?

Eine pädophile Sexualpräferenz bedeutet nicht zwangsläufig, dass die betroffene Person sexuelle Handlungen an Kindern begeht. Ob es zu strafrechtlich relevantem Verhalten kommt, hängt unter anderem von der individuellen Impulskontrolle, persönlichen Risiko- und Schutzfaktoren, der psychischen Stabilität, bestehenden Begleiterkrankungen sowie der Fähigkeit ab, entsprechende Impulse dauerhaft zu kontrollieren und Grenzen einzuhalten.

Der aktuelle Fall von Günther Paal zeigt ja, dass auch der Besitz von Bild- und Videodateien mit Kindesmissbrauchsmaterial äußerst verstörend und strafbar ist.

Im forensischen Kontext wird teilweise zwischen sogenannten „Hands-on“- und „Hands-off“-Delikten unterschieden. Unter Hands-on-Delikten werden sexuelle Handlungen verstanden, bei denen es zu einem unmittelbaren körperlichen Kontakt mit einem Kind kommt. Als Hands-off-Delikte werden demgegenüber sexuelle Straftaten ohne unmittelbaren körperlichen Kontakt bezeichnet. Dazu können beispielsweise bestimmte Formen digitaler oder bildbezogener Sexualdelinquenz gehören. Diese Begriffe beschreiben Verhaltensformen beziehungsweise Delikttypen und stellen keine eigenständigen psychiatrischen Diagnosen dar.

Auch der Besitz, Konsum, die Verbreitung oder Herstellung von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs kann im Rahmen einer forensisch-psychiatrischen oder auch sexualmedizinischen Diagnostik relevant sein. Ein solcher Befund muss jedoch immer differenziert beurteilt werden. Aus dem alleinigen Vorliegen entsprechender Inhalte kann nicht unmittelbar auf eine pädophile Sexualpräferenz oder eine pädophile Störung geschlossen werden.

Umgekehrt kann eine pädophile Sexualpräferenz auch bei Personen bestehen, die niemals derartige Inhalte konsumiert und niemals eine sexuelle Straftat begangen haben. Entscheidend ist daher stets eine umfassende Beurteilung von Sexualanamnese, bei der betroffenen Person vorhandenen Fantasien und Interessen, tatsächlichem Verhalten, Impulskontrolle sowie Risiko- und Schutzfaktoren.

Günther Paal sagt über das Missbrauchsmaterial, das sei eine „Phase“ seines Lebens gewesen. Was bedeutet eine solche Formulierung psychologisch? Kann sie Ausdruck tatsächlicher Veränderung sein, oder kann darin auch der Versuch liegen, einen Teil der eigenen Biografie vom heutigen Selbst abzuspalten: Das war damals, das bin ich heute nicht mehr?

Das Vorliegen einer pädophilen Störung beziehungsweise einer entsprechenden sexuellen Präferenz weist häufig auf einen langfristigen Verlauf hin. Die sexuelle Präferenz selbst ist zudem therapeutisch nur begrenzt behandelbar – im Sinne von veränderbar. Das bedeutet, dass sich die Behandlung insbesondere auf die Kontrolle sexueller Impulse, die Reduktion individueller Risikofaktoren, die Verbesserung der Selbstkontrolle sowie die Verhinderung grenzverletzenden oder strafrechtlich relevanten Verhaltens richtet.

Leiden die meisten Menschen, die eine pädophile Sexualpräferenz haben, selbst darunter?

Bei Personen mit pädophiler Sexualpräferenz kann ein erheblicher subjektiver Leidensdruck bestehen. Dieser kann sich insbesondere aus dem anhaltenden sexuellen Interesse an Kindern, dem Erleben entsprechender Fantasien oder Impulse, inneren Konflikten sowie aus der Angst vor Kontrollverlust, gesellschaftlicher Stigmatisierung oder strafrechtlichen Konsequenzen ergeben. Dabei ist zwischen der sexuellen Präferenz beziehungsweise den sexuellen Impulsen einerseits und deren tatsächlicher Umsetzung im Verhalten andererseits klar zu unterscheiden.