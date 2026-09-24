Fall Gunkl: Ex-Strafrichter zu Paals Video, Strafe und Reue

Gegen den österreichischen Kabarettisten Günther Paal alias Gunkl wurde von der Staatsanwaltschaft Wien Anklage wegen sexuellen Missbrauchs einer Unmündigen sowie wegen des Besitzes von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial erhoben. Die Anklage ist mittlerweile rechtskräftig; die Verhandlung ist für 22. Oktober am Wiener Landesgericht angesetzt. Paal hatte sich zuvor selbst angezeigt und sich in einem auf Facebook veröffentlichten Video zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen geäußert.

Das folgende Gespräch mit dem ehemaligen Strafrichter Janko Ferk zielt auf keine Beurteilung der konkreten Schuldfrage oder eine Vorwegnahme des Gerichtsverfahrens ab, sondern auf die allgemeine juristische Einordnung von Geständnis, Reue und Strafzumessung sowie den Umgang mit medialer Öffentlichkeit und das Verhalten eines Angeklagten vor Gericht.

In seinem öffentlichen Video-Statement erklärt Paal unter anderem, er habe „Schande auf sich gebracht“. Wie ordnet ein Richter so etwas ein? Spielt es eine Rolle, wie ein Angeklagter über seine Tat und das betroffene Kind spricht und worauf sich seine Reue bezieht?

Ich habe das sogenannte Statement gesehen und gehört. Für mich war bezeichnend, dass das Opfer mit keinem ernstzunehmenden Wort bedacht wurde. Sie als Expertin wissen, was ich meine, wenn ich von einem „ Prince-Andrew-Syndrom “ spreche. Der Sohn der Königin hat für die mutmaßlichen Opfer auch kein empathisches Wort über seine Lippen gebracht.

Gleichzeitig soll Paal von der Mutter und Großmutter des Kindes erpresst worden sein. Wie werden die beiden Ebenen juristisch getrennt? Kann der Umstand, selbst Opfer – hier: einer Erpressung – geworden zu sein, bei der Beurteilung oder Strafzumessung hinsichtlich der ihm vorgeworfenen Taten eine Rolle spielen?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies ein Milderungsgrund sein kann, zumal Vernunftsgründe nur eines besagen können: dass ein in die Ecke getriebener Täter ein Ventil geöffnet hat, um sich selbst – und niemanden anderen – zu entlasten.

Was ist für Sie an diesem Fall juristisch besonders interessant oder ungewöhnlich?

Nichts. Es ist der reine Ausdruck krimineller Energie und eines unkontrollierten Triebs. Clamorös ist nur die relative Bekanntheit des Täters, die jetzt gleichsam ein Verhängnis ist. Wie in der „Zeit“ zu lesen war, wird hier die „fundamentale Diskrepanz zwischen rationalem Intellekt und destruktivem Triebverhalten drastisch vor Augen“ geführt.