ABO

Frau Muhr, wir haben da noch eine Frage

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild
Dorli Muhr©Matt Observe
  1. home
  2. Aktuell
  3. Menschen

18 Norweger, ein Junggesellenabschied und viel Wein. Dorli Muhr verrät, warum gerade solche Momente ihre Arbeit besonders machen.

von

Was hat Sie als preisgekrönte Winzerin zuletzt herausgefordert?

Der letzte Sonntag. Da kamen 18 Norweger zur Verkostung. Ich dachte: eine Weinreise. Es war ein Junggesellenabschied. Alle Mitte 20, ziemlich hangover, einer wusste etwas über Wein, die anderen fragten: „Was ist Syrah?“ Da könnte man sagen: sicher nicht, mein Sonntag für versoffene Norweger. Oder man lässt sich drauf ein, holt sie dort ab, wo sie sind. Einem habe ich Wasser empfohlen. Am Ende lagen sie glücklich in der Sonne. Und ich bin überzeugt: Auch aus diesem Sonntag entsteht etwas. In fünf Jahren kommt mindestens einer von ihnen wieder und sagt: Damals am Spitzerberg habe ich Wein verstanden.

Steckbrief

Dorli Muhr

Beruf
Winzerin

DORLI MUHR, 61 gründet 1991 die Agentur Wine+Partners, die zu den international renommierten Kommunikationsagenturen für Wein, Kulinarik und Genuss zählt. Mit ihrem 20-köpfigen Team betreut sie 63 nationale und internationale Kunden und begleitete Erfolgsgeschichten wie Alois Kracher, die Douro Boys oder Robert Mondavi. Als Winzerin wurde Muhr 2019 vom niederländischen Weinmagazin Perswijn als „Weinheldin des Jahres" ausgezeichnet. Für ihren Blaufränkisch 2022 Obere Spitzer erhielt sie 98 Parker-Punkte. 2025 wurde Dorli Muhr in die elitäre Académie Inter­nationale du Vin aufgenommen

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 30+31/2026 erschienen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Dorli Muhr: Wie man Erfolg aus Gefühlen erschafft
Menschen
Dorli Muhr: Wie man Erfolg aus Gefühlen erschafft
Herr Gleis, wir haben da noch eine Frage
Letzte Frage
Herr Gleis, wir haben da noch eine Frage
Herr Gödl, wir haben da noch eine Frage
Letzte Frage
Herr Gödl, wir haben da noch eine Frage
Herr Bezdeka, wir haben da noch eine Frage
Letzte Frage
Herr Bezdeka, wir haben da noch eine Frage
Frau Schlemmer, wir haben da noch eine Frage
Letzte Frage
Frau Schlemmer, wir haben da noch eine Frage
Herr Schellhorn, wir haben da noch eine Frage
Letzte Frage
Herr Schellhorn, wir haben da noch eine Frage
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER