Frau Muhr, wir haben da noch eine Frage

Was hat Sie als preisgekrönte Winzerin zuletzt herausgefordert?

Der letzte Sonntag. Da kamen 18 Norweger zur Verkostung. Ich dachte: eine Weinreise. Es war ein Junggesellenabschied. Alle Mitte 20, ziemlich hangover, einer wusste etwas über Wein, die anderen fragten: „Was ist Syrah?“ Da könnte man sagen: sicher nicht, mein Sonntag für versoffene Norweger. Oder man lässt sich drauf ein, holt sie dort ab, wo sie sind. Einem habe ich Wasser empfohlen. Am Ende lagen sie glücklich in der Sonne. Und ich bin überzeugt: Auch aus diesem Sonntag entsteht etwas. In fünf Jahren kommt mindestens einer von ihnen wieder und sagt: Damals am Spitzerberg habe ich Wein verstanden.