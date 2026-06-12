Herr Schellhorn, wir haben da noch eine Frage

Wenn Sie am Abend nach Hause kommen und in der Politik ist wieder mal so gar nichts weitergegangen: Was ist Ihr Comfort Food?

Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen: Das letzte Mal bin ich um Mitternacht nach Hause gekommen, nachdem es bei den Budgetverhandlungen eskaliert ist. Da habe ich bis 2 Uhr in der Nacht gekocht, um mich zu entspannen, und einen Riesen-Häfen Puttanesca gemacht. Die Pasta Puttanesca haben historisch die leichten, bezahlbaren Damen in Italien gemacht, mit dem, was man immer zu Hause hat: Tomaten, Sardellen, Kapern, Oliven.

Natürlich habe ich auch alles zu Hause dafür – ich bin ja ein Koch! Was ich noch lieber mache, um mich zu entspannen, ist Risotto rühren. Aber da muss man einen ganz großen Häfen machen und man muss es gleich essen. Risotto für eine Person geht nicht. In „House Of Cards“ setzt sich Francis Underwood auf die Rudermaschine. Ich koche. (Lacht und deutet an sich herab.) Man sieht es ja.