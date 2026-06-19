Dorli Muhr: Wie man Erfolg aus Gefühlen erschafft

Dass Dorli Muhr nicht wie vorgesehen den elterlichen Betrieb übernahm, verhinderten die Gelsen, die in Rohrau eine Plage sein können, sagt sie. Der Gedanke, an einem Sommernachmittag nie draußen sitzen zu können, erschien ihr wie eine Vorahnung auf ein Leben, das nicht das ihre war. Muhr ging als Aupair nach Frankreich, studierte Dolmetsch und fand sich auf einer Radtour mit einem Freund wieder. Mit Zelt, Schlafsack, Gaskocher, kaum Geld und viel Neugier ging es durch das Loiretal, Bordeaux und die Rioja.

Auf Château Mouton Rothschild landeten sie im Wohnzimmer des pensionierten Kellermeisters. „Raoul Blondin, der Architekt des legendären Weinguts“, erinnert sich Muhr. Zwei Stunden lang erzählte er über Wein. Seine Begeisterung eröffnete Muhr einen neuen Lebensweg. „Wenn du nach so einem langen Berufsleben, in dem du nie im Rampenlicht gestanden bist, mit so einem Strahlen in den Augen von deinem Metier sprichst: Wie toll muss diese Arbeit sein?“, beschreibt sie ihr Empfinden.

Es waren Menschen wie er, die Muhr zur Gründung von Wine+Partners bewogen. Die Weinbranche, sagt sie, ziehe Menschen an, die etwas erschaffen wollen, die Begeisterung brauchen, mit ihrer Herkunft verbunden sind und die lernen müssen, Grenzen zu akzeptieren: „Du hast nie die volle Kontrolle. Regen oder Trockenheit zur falschen Zeit verändern alles. Und dann ist da das Warten, während der Wein in den Fässern liegt und du nicht weißt, ob du es gut hinbekommen hast. Die Hybris kann in diesem Beruf gar nicht so groß werden wie in anderen“, beschreibt Muhr. Wein zwingt zur Demut.