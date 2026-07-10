Herr Gleis, wir haben da noch eine Frage

Wenn Sie die Wahl haben: lieber ein „falscher Hase“ auf dem Teller oder der echte im Museum?

Ganz klar, den echten Hasen im Museum. Der hat schon 500 Jahre überlebt – das schafft kein Sonntagsbraten. Außerdem kann man ihn immer wieder besuchen. Ein falscher Hase macht satt, der Dürer-Hase macht neugierig. Und heuer hat er sogar einen Platz auf unserem Dach bekommen. Das ist doch die deutlich bessere Karriere.