Herr Bezdeka, wir haben da noch eine Frage

Für Woom-Co-Founder Christian Bezdeka ist kindliche Naivität keine Schwäche, sondern Voraussetzung für Innovation: Nur wer an Unbekanntes glaubt, kann neue Wege gehen.
Welche Eigenschaft von Kindern sollten CEOs übernehmen und warum?
Was ich an Kindern immer wieder bewundere, ist ihre Naivität. Auf den ersten Blick klingt das nicht nach einer Eigenschaft, die man einem CEO wünscht. Aber wer innovativ sein und einer Vision folgen will, betritt Wege, für die es keine Landkarte gibt. Und genau dafür braucht es diese Naivität: an das Ziel zu glauben und loszugehen, lange bevor jemand den Weg dorthin kennt.
Steckbrief
Christian Bezdeka
Der gelernte Biomedizintechniker studierte an der Universität für Angewandte Kunst in Wien Industrial Design, leitete eigene Designstudios und arbeitete für Opel und Simplon, bevor er gemeinsam mit Marcus Ihlenfeld 2013 das Wiener Kinderfahrradunternehmen Woom gründete. 2025 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 150 Millionen Euro. 2022 gaben Ihlenfeld und Bezdeka die operative Geschäftsführung ab und fokussieren auf die Gründung weiterer Start-ups.