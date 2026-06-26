ABO

Herr Bezdeka, wir haben da noch eine Frage

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild

Christian Bezdeka

©Beigestellt
  1. home
  2. Aktuell
  3. Menschen

Für Woom-Co-Founder Christian Bezdeka ist kindliche Naivität keine Schwäche, sondern Voraussetzung für Innovation: Nur wer an Unbekanntes glaubt, kann neue Wege gehen.

von

Welche Eigenschaft von Kindern sollten CEOs übernehmen und warum?

Was ich an Kindern immer wieder bewundere, ist ihre Naivität. Auf den ersten Blick klingt das nicht nach einer Eigenschaft, die man einem CEO wünscht. Aber wer innovativ sein und einer Vision folgen will, betritt Wege, für die es keine Landkarte gibt. Und genau dafür braucht es diese Naivität: an das Ziel zu glauben und loszugehen, lange bevor jemand den Weg dorthin kennt.

© woom

Steckbrief

Christian Bezdeka

Der gelernte Biomedizintechniker studierte an der Universität für Angewandte Kunst in Wien Industrial Design, leitete eigene Designstudios und arbeitete für Opel und Simplon, bevor er gemeinsam mit Marcus Ihlenfeld 2013 das Wiener Kinderfahrradunternehmen Woom gründete. 2025 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 150 Millionen Euro. 2022 gaben Ihlenfeld und Bezdeka die operative Geschäftsführung ab und fokussieren auf die Gründung weiterer Start-ups.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 26/2026 erschienen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Frau Schlemmer, wir haben da noch eine Frage
Letzte Frage
Frau Schlemmer, wir haben da noch eine Frage
Herr Schellhorn, wir haben da noch eine Frage
Letzte Frage
Herr Schellhorn, wir haben da noch eine Frage
Neue AUA-Uniformen 2027: Warum die roten Strumpfhosen überleben
Letzte Frage
Neue AUA-Uniformen 2027: Warum die roten Strumpfhosen überleben
Campino, wir haben da noch eine Frage
Letzte Frage
Campino, wir haben da noch eine Frage
Herr Rau, wir haben da noch eine Frage
Letzte Frage
Herr Rau, wir haben da noch eine Frage
Frau Blaha, wir haben da noch eine Frage
Letzte Frage
Frau Blaha, wir haben da noch eine Frage
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER