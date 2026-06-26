Herr Bezdeka, wir haben da noch eine Frage

Welche Eigenschaft von Kindern sollten CEOs übernehmen und warum?

Was ich an Kindern immer wieder bewundere, ist ihre Naivität. Auf den ersten Blick klingt das nicht nach einer Eigenschaft, die man einem CEO wünscht. Aber wer innovativ sein und einer Vision folgen will, betritt Wege, für die es keine Landkarte gibt. Und genau dafür braucht es diese Naivität: an das Ziel zu glauben und loszugehen, lange bevor jemand den Weg dorthin kennt.