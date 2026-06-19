Frau Schlemmer, wir haben da noch eine Frage

Sie sind klar gegen 50:50 beim ersten Date. Warum?

Ich zahle beim ersten Date nicht. Punkt. Und das hat für mich nichts mit fehlender Emanzipation zu tun. Wir tragen nach wie vor die größeren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Risiken durch Kinder, Care-Arbeit und die vielen strukturellen Nachteile, die wir erleben. Deshalb finde ich es absurd, wenn Emanzipation daran gemessen wird, ob man beim ersten Date die Rechnung teilt. Hinter dieser Debatte steckt die Haltung: „Wenn du Gleichberechtigung willst, dann zahl auch.“ Ja gut, ich zahle dann beim ersten Date die Hälfte, wenn wir Frauen irgendwann tatsächlich gleichgestellt sind.