Clemens J. Setz: „Als hätten wir einen Mönch in der Tasche“

Als Sam Altman (Open AI) und Dario Amodei (Anthropic) simultan wegen der KI-Gefahren Alarm schlugen, schien die Apokalypse in naher Umsetzung. Nichts als brillantes Marketing sei das, sagt überraschend der österreichische Schriftsteller Clemens J. Setz. Er weiß, wovon er spricht: Seit Jahren ergründet er die Mysterien der Tech-Welt, jetzt ist zum Thema sein Thesenbändchen „Die Zukunft des Schreibens“ erschienen. Ein Gespräch über die Vorzüge und die tatsächlichen Gefahren der Künstlichen Intelligenz.

Nahezu pünktlich zum Erscheinen Ihres Buches wurde die KI zum Weltuntergangsthema. Wird sie uns vernichten?

Für mich ist ziemlich klar, dass sie keine Bedrohung wird. Dass alle großen Nachrichtensender zugleich davon berichteten, war brillantes, gigantisches Marketing, das auf einer hautnahen Ebene funktioniert. Nehmen wir das Handy, das süchtigmachendste Ding außer Rauschdrogen. Man erlebt damit Erleichterung, Freude, Sorglosigkeit, aber man hat kein ungetrübtes Verhältnis dazu. Man hat das Gefühl, man werde abgehört, man werde dümmer. Das heißt, man zahlt in die Schuldgefühlkasse ein und zugleich in die Beruhigungskasse. Das erzeugt absolute Loyalität zu einem Produkt.

Ein etwas älteres, schwächeres Beispiel ist das Auto. Wir sind abhängig davon, erleben dadurch Bewegungsfreiheit. Zugleich wissen wir, dass es extrem umweltverschmutzend und die Unfallgefahr erstaunlich hoch ist. Man erlebt ein etwas gefährliches Abenteuer, hat aber das Gefühl, dass man etwas schädigt: ein Hyperobject wie das Klima, den Planeten, jedenfalls etwas Abstraktes.

In derselben Dynamik, nur noch viel stärker, funktioniert der Umgang mit der KI. Je extremer die Doom-Szenarien sind, desto extremer fühlt sich der tägliche Umgang damit an. Auch hier ist man noch ein bisschen sozial geächtet, wenn man es verwendet. Dieses „um Gottes willen, das könnte uns alle umbringen“ verschafft dem Produkt dann eine Aura, es schafft ein Hyper-Produkt, also etwas Unbewältigbares, so eine Art Gott. Dazu kommt, dass der Gott auch noch so gestaltet ist, dass er nie ganz befriedigend alles erfüllt. Das schmiedet perfekt an ein Produkt. Deswegen verschwinden Fehler wie das Halluzinieren auch nicht aus dem System.