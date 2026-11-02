Christian Wehrschütz: „Dann müssten wir uns auch gegen die NATO wehren"

Was bedeutet denn dieser oft gebrauchte Begriff?

Das kann ein Cyberangriff sein, das Streuen von Falschmeldungen, das gesamte Spektrum an geheimdienstlichen Tätigkeiten. Da ist Österreich auf keinen Fall eine Insel, denken wir an die Angriffe auf Strommasten in Südtirol und Bayern. Dagegen muss man sich wappnen. Deswegen sind die Modernisierung des Bundesheeres und die Heeresreform wichtig. Das Zweite ist: Österreich hat ein klares Neutralitätsgesetz, dem die Bevölkerung verbunden ist und an dem festzuhalten ist. Aber es ist auf das zu reduzieren, was im Gesetz steht: keine Militärbündnisse, und keine fremden Truppen auf österreichischem Territorium.

Also ist das ständige Kokettieren mit der NATO obsolet?

Richtig. Aber z. B. die ständige millionenteure Selbstfesselung, Waffenexporte an langjährige Partner wie Tunesien zu verbieten, ist jenseits meines Verständnisses. Vor allem, wenn man gleichzeitig Schlüsselbetriebe der Verteidigung wie Steyr und Hirtenberger in ausländische Hand gibt. Eine eigenständige Neutralität bedarf ja auch einer wirtschaftlichen Absicherung.

Bleiben wir bei der hybriden Kriegsführung. Drohen uns russische Angriffe mit Drohnen?

Da scheint mir die Gefahr terroristischer Anschläge durch Drohnen weit höher. Nicht jede Drohne bei derartigen Vorfällen kommt von den Russen. Mittlerweile kann man in Dschibuti sitzen und eine Drohne über dem Praterstadion niedergehen lassen, wenn man Starlink hat.

Aber rüsten wir denn dann nicht vollkommen sinnlos auf? Reicht da nicht das Abwehrsystem Skyshield?

Nein, das stimmt nicht. Um Soldaten in Kriegszeiten zu transportieren, braucht man Panzer. Man braucht auch eine Luftraumüberwachung durch Flugzeuge, die dann 20, 30, 40 Jahre halten. Wenn man eine Waffengattung abschafft, verliert man die gesamte technische Fähigkeit und die Fachleute, die das zu nutzen verstehen. Eine Drohne holt kein Kampfflugzeug vom Himmel und kann keine Maschine zur Landung zwingen. Außerdem holen wir nur nach, was 30 Jahre vernachlässigt wurde.

Wenn uns aber, wie Sie sagten, ein solcher Angriff mit größter Wahrscheinlichkeit gar nicht droht?

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Ihr Haus abbrennt, aber trotzdem haben Sie eine Feuerversicherung, nicht?

Und dazu muss der Wehrdienst verlängert werden? Ist denn jeder männliche Österreicher als Feuerwehrmann ausgebildet?

Entweder Sie nehmen das Bundesheer als Trachtenverein mit Waffentrageerlaubnis. Dann ist es im Einsatzfall so schlecht ausgebildet wie der Volkssturm im Zweiten Weltkrieg. Oder Sie nehmen es ernst und bilden Soldaten entsprechend aus. Das Traurige ist, dass die österreichische Sicherheits- und Verteidigungspolitik immer ein Spielball für populistische Kräfte war. Aber wir brauchen junge Menschen, die möglicherweise mit der Waffe in der Hand für ihr Land einstehen. Bedenken Sie auch, dass die gescheite Ausbildung ein Dienst an der Gemeinschaft und der Integration ist. Beim 20-Kilometer-Marsch gehen der Sohn von einem Akademiker und einem Generaldirektor genauso wie der Ursteirer und der Sohn von Einwanderern der zweiten Generation gemeinsam mit schwerem Gepäck. Das ist auch ein Akt der Integration.

Da fallen mir aber attraktivere Modelle ein.

Schon, aber dieses funktioniert besonders gut.

Sie sagten, durch Österreich dürfe im Kriegsfall kein Kriegsmaterial transportiert werden. Wenn wir aber, wie ständig mit dem Ernstfall argumentiert wird, von Russland in der Mur-Mürz-Furche angegriffen werden, weil die NATO dort Kriegsmaterial durchtransportiert? Müssen wir uns dann nicht gegen Russland und die NATO wehren?

In einem Kriegsfall müsste sich Österreich gegen jeden Staat verteidigen, der die Neutralität missachtet. Bisher hat man das immer auf den Osten bezogen: von dort kam im Kalten Krieg die Bedrohung.

Aber wenn die NATO im Kriegsfall durch Österreich marschiert?

Dann müssten wir uns auch gegen die NATO wehren. Das ist aber schon sehr an den Haaren herbeigezogen. Österreich ist von NATO-Staaten umgeben, die in diesem Fall zum Transport genutzt werden könnten. Es gibt außerdem jetzt schon Fälle, wo wir die Überfluggenehmigung verweigern.

Dann zum Schluss: Sollen Frauen zum Heer verpflichtet werden?

Ich glaube, dass das System der freiwilligen Meldung nach wie vor ein gutes ist, wenn man genügend Rekruten hat. Sogar in einem Land wie der Ukraine, die einen hohen Frauenanteil hat, dienen Frauen nur freiwillig.