Georg Imlauer: „Mein Beruf ist meine Berufung“

Diese soziale Kompetenz lernt man und spürt sie auch am eigenen Körper. Das hat sich bei mir eingeprägt. Das war vielleicht auch der Grund, warum ich so gerne mit Menschen zusammen bin, sie bedienen und ihnen etwas Gutes tun möchte. Ich möchte das Beste für sie machen, wenn sie in einen meiner Betriebe kommen.

Ist das Ihre Unternehmensphilosophie: Freude, Hingabe und Disziplin?

Das erwarte ich auch von meinen Mitarbeitern: dass sie mit großer Freude und Hingabe die Gäste zufriedenstellen, von Herzen. Nicht weil sie es machen müssen, sondern weil sie es gerne machen. Das merkt man dann auch, ob ein Betrieb erfolgreich ist oder nicht. Wenn es von Herzen kommt, nicht aufgesetzt und gespielt ist, spürt man das. In der Küche genauso wie im Service. Für mich ist mein Beruf meine Berufung. Und der Tourismus gibt unzählige Möglichkeiten, sich zu entwickeln, ohne ein Hochschulstudium zu haben.

Vom Serviermeister zum Unternehmer: Wie kam es dazu? Gab es Mentoren, Identifikationsfiguren, Vorbilder, Lehrmeister? Wie sind Sie zum Verantwortungsträger geworden?

Das Unternehmertum steckt in einem oder nicht. Es war immer mein Wunsch, mich selbstständig zu machen, selbst gestalten zu können und Verantwortung zu übernehmen. Mein damaliger Arbeitgeber, die Familie Koller, K+K Hotels, vor allem Pepi Koller, hat mich sehr gefördert.

Er hat mir Vertrauen geschenkt, mir mit 25 Jahren einen großen Betrieb überantwortet. Ich habe versucht, diesem Vertrauen gerecht zu werden, und mich sehr bemüht. Und ich habe ihn auch nicht enttäuscht. Dort habe ich viel gelernt. Das waren wirklich sehr gute Unternehmer, auch in ihrer sozialen Kompetenz.

Was macht einen guten Unternehmer aus?

Ich habe damals gelernt, was es heißt, Unternehmer zu sein: dass man am Abend mit ruhigem Gewissen schlafen gehen und sagen kann: Ich habe alle Verbindlichkeiten bezahlt, meine Mitarbeiter korrekt behandelt, es geht ihnen gut. Wenn es meinen Mitarbeitern gut geht, geht es auch mir gut.

Als ich die Betriebe übernommen habe, waren wir sofort erfolgreich. Viele Mitarbeiter hatte ich selbst eingestellt, sie waren uns verbunden. Wir haben an einem Strang gezogen und konnten sehr schnell wachsen.

So wie Sie Ihr Verhältnis zu Ihrem Mentor beschrieben haben, waren Sie dann umgekehrt für Ihre Mitarbeiter fast eine Vaterfigur.

Streng, aber korrekt. Korrektheit ist für mich ein großes Thema. Loyalität auch, aber viel mehr, dass man transparent und korrekt miteinander umgeht.

Wie viele Häuser oder Betriebe gehören zur Imlauer-Gruppe?

Sieben Hotels.

Können Sie die alle aufzählen? Auch die Jahreszahlen dazu?

1999 die Übernahme der Stiegl-Betriebe. 2000 der Kauf des Quellenhauses mit Umbau zum ersten Hotel Imlauer, von 2000 bis 2003. 2005 der Kauf des ersten Hotels in Wien, Hotel Nestroy. 2006 der Kauf des Nebenhauses, eines Zinshauses mit 16 Mietern, das wir dann umgebaut haben.

2008 habe ich das Hotel Pitter gekauft, lange das größte Hotel in der Stadt Salzburg mit 200 Zimmern, 400 Betten und einem großen Seminarbereich. Das haben wir ein paar Jahre betrieben und dann einer Generalsanierung unterzogen, mit Zubau und Aufbau des Sky-Restaurants und der Sky-Bar. 2019 der Kauf des Hotels am Mirabellplatz. 2020 kam Corona. 2021 haben wir das Haus hier während der Pandemie gekauft.

Herr Imlauer, Sie golfen.

Seit ungefähr 20 Jahren, aber mit mäßigem Erfolg. Mein Ziel war damals, Handicap 25 zu erreichen. Da kann man jeden Platz spielen. Das Problem ist: Ich bin zu faul zum Üben. Es ist zeitaufwendig und ich habe keine Lust, auf der Driving Range zu üben, obwohl die hier sehr schön ist.

Vielleicht haben Sie andere Challenges. Unser bisheriges Gespräch hört sich nach einem Zeitproblem an.

Ja, wir haben mittlerweile ein nicht mehr so kleines Unternehmen. Ich bin sehr froh, dass mein Sohn und seine Frau Maria – sie macht HR und die Lohnverrechnung – schon voll dabei sind. Er ist mittlerweile gemeinsam mit mir Geschäftsführer und auch an der Gesellschaft beteiligt. Der Generationswechsel hat begonnen oder ist im Laufen. Wir ergänzen uns sehr gut, verstehen uns gut und haben die Aufgaben gut aufgeteilt.

Ihre Tochter ist auch im Betrieb?

Sie ist im Betrieb, aber nur Teilzeit. Sie hat drei kleine Kinder.

Sie bezeichnen Ihre Familie und Ihre Frau als Kraftquelle. Wo ziehen Sie die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben? Ein Ehepaar mit gemeinsamer Firma hat mir einmal gesagt: Wenn wir über die Schwelle des Schlafzimmers treten, wird nicht mehr über die Firma gesprochen. Gibt es bei euch auch klare Regeln und Linien?

Das verschwimmt eigentlich, würde ich sagen. Im Schlafzimmer ist eher das Thema Schlafen vordergründig. Gute-Nacht-Geschichte statt Firmengeschichte sozusagen. Freizeit und Arbeit verschwimmen, weil ich beides gerne mache. Ich lebe das, es ist mein Leben, meine Berufung.

Gott sei Dank haben wir noch andere Hobbys. Meine Frau hat Platzreife, aber sie golft nicht so oft. Ich habe gesagt: Wenn du nicht golfst, dann golfen wir am Wochenende nicht. Also versuche ich, unter der Woche einmal oder zweimal eine kurze Runde (9 Loch) zu spielen. Am Wochenende machen wir etwas anderes. Wir sind begeisterte Skifahrer.

Wo fahren Sie Ski?

Wir sind aus Saalfelden, aus dem Pinzgau. Unser Hauptskigebiet ist die Region dort, aber wir fahren auch gerne Richtung Schladming und Dachstein. Skifahren ist eine richtige Leidenschaft, die wir beide gemeinsam haben. Wir schauen natürlich auch die Skirennen im Fernsehen, Kitzbühel und so. Wir gehen auch gerne wandern und fahren im Sommer Rad. Wir sind von Saalfelden hierher gefahren, in zwei Tagen, mit dem E-Bike.

Und Sie sind beide begeisterte Fußballfans?

Ja, fast schon zwangsläufig, weil hier immer Fußballmannschaften trainieren. Stuttgart war da, Union Berlin, Fenerbahçe Istanbul. Wir haben das wiederbelebt. Es waren schon viele Mannschaften hier, dann ist einiges schiefgelaufen, man hat den Platz vernachlässigt.

Der Fußballplatz ist für ein Trainingscamp das Wichtigste. Wenn der Platz nicht gut in Schuss ist, können die Mannschaften nicht ordentlich trainieren und kommen nicht. Mit dem Bürgermeister gab es ein Commitment: Wenn er den Platz in Schuss bringt und hält, helfen wir mit und bringen wieder Mannschaften. Das haben wir eingehalten. Seitdem haben wir immer zwei bis drei Mannschaften pro Saison hier auf Trainingslager. Unser Heimatverein ist natürlich Salzburg.