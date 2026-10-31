Am Dienstag, dem 3. November 2026, entscheiden die Wählerinnen und Wähler in den USA, mit welchem Kongress Donald Trump die zweite Hälfte seiner Amtszeit regiert. Die Zwischenwahlen, im Englischen Midterms genannt, sind laut der US-Bundeswahlbehörde FEC der nächste reguläre Termin für Bundeswahlen und die erste landesweite Abstimmung seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus.

Trump hat den Wahlkampf zur Chefsache gemacht. Im Oktober trat er bei Kundgebungen in Ohio, Texas und Kansas auf, um republikanische Kandidatinnen und Kandidaten zu unterstützen. Für den 80-Jährigen, der schon einmal 45. Präsident war, geht es um die Frage, ob er seine Politik von Zöllen bis Steuersenkungen mit einem republikanischen Kongress fortsetzen kann oder ab Jänner 2027 mit einer Mehrheit der Demokraten in mindestens einer Kammer verhandeln muss.