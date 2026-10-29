Marina Abramović: „Ich habe gelernt, dass das Publikum dich töten kann“

„Balkan Erotic Epic“ mit seinen hoch aufragenden phallischen Formen, Nacktheit und ritualistischen Tableaus greift auf alte slawische Traditionen zurück. „Heidentum, die orthodoxe Kirche und der Kommunismus – das sind die drei Dinge, die ich zur Schau stelle. Dort habe ich meine Wurzeln.“ Es ist auch eine Rückkehr zum Körper, dem Material, das sie während ihrer mehr als 50-jährigen Karriere immer wieder eingesetzt hat. „Wir betrachten den Körper immer als Pornografie“, sagt sie. „Ich möchte den Körper auf eine andere Art und Weise neu denken.“ Es hat etwas Passendes, dass sie dieses ungezügelte, witzige, sexuelle Werk in ihr neuntes Lebensjahrzehnt begleitet.

Abramović hat sich ein Leben lang mit Schmerz, Opferbereitschaft und Ausdauer beschäftigt, während sie sich nun zunehmend für Humor, Vergnügen und Erneuerung zu interessieren scheint. Während des größten Teils ihrer Karriere war der Körper ein eher gefährliches Medium. 1974 legte sie für das über sechs Stunden dauernde Stück „Rhythm 0“, das in Neapel aufgeführt wurde, 72 Gegenstände auf einen Tisch und erlaubte dem Publikum, diese nach Belieben an ihrem Körper einzusetzen. Was harmlos mit einer Rose, einer Feder und einem Kuss auf die Wange begann, eskalierte zu Schnitten, Entkleidung und Gewalt. Schließlich wurde ihr eine geladene Waffe an den Kopf gehalten. „Ich habe aus ‚Rhythm 0‘ gelernt, dass das Publikum dich töten kann.“ Sie war so traumatisiert, dass eine Haarsträhne weiß wurde.

Im Jahr 2010 griff sie dieses Konzept mit „The Artist Is Present“ im Museum of Modern Art (MoMA) in New York wieder auf, wo sie fast drei Monate lang den ganzen Tag schweigend Tausenden von Fremden gegenüber saß. Die Vorbereitung war fast ebenso extrem wie die Performance selbst. „Ich habe das ganze Jahr wie eine Astronautin verbracht“, sagt sie. Gegessen und getrunken hatte sie nur nachts. „Tagsüber brauchte ich nichts. Ich musste nicht auf die Toilette, nicht vom Sessel aufstehen, ich musste gar nicht.“ Sie verzichtete auf jeglichen Komfort und bestand auf einem Sessel ohne Armlehnen. „Als ich in diesem Stuhl saß, änderte sich alles in meinem Leben“, sagt sie. „Ich wollte, dass das Publikum das erlebt, was ich erlebt habe.“