Campino, wir haben da noch eine Frage

Zur Tourankündigung machten Sie sich in selbstironischen Videos auch über Ihren Hörsturz lustig. Ist Humor die beste Medizin gegen das Älterwerden?

Unbedingt. Humor hilft immer. Deshalb sollten wir auch darauf achten, dass wir Humor nicht durch übertriebene Correctness beschneiden. Denn der beste Humor entsteht oft dort, wo er eigentlich nicht sein dürfte: bei Beerdigungen oder in peinlichen Situationen.

Wir sollten aufpassen, dass wir Menschen nicht sofort für jeden Quatsch verurteilen, der ihnen vielleicht einfällt. Der Spaß am schwarzen Humor und an grenzwertigen Dingen, der muss erhalten bleiben und darf nicht rundheraus gecancelt werden. Das wäre der falsche Weg.