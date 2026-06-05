Campino, wir haben da noch eine Frage

Für den Sänger der Toten Hosen ist Humor die beste Antwort aufs Älterwerden. Selbst schwarzer und unbequemer Witz dürfe dabei nicht verlorengehen.
Zur Tourankündigung machten Sie sich in selbstironischen Videos auch über Ihren Hörsturz lustig. Ist Humor die beste Medizin gegen das Älterwerden?
Unbedingt. Humor hilft immer. Deshalb sollten wir auch darauf achten, dass wir Humor nicht durch übertriebene Correctness beschneiden. Denn der beste Humor entsteht oft dort, wo er eigentlich nicht sein dürfte: bei Beerdigungen oder in peinlichen Situationen.
Wir sollten aufpassen, dass wir Menschen nicht sofort für jeden Quatsch verurteilen, der ihnen vielleicht einfällt. Der Spaß am schwarzen Humor und an grenzwertigen Dingen, der muss erhalten bleiben und darf nicht rundheraus gecancelt werden. Das wäre der falsche Weg.
Steckbrief
Campino
Campino, geboren als Andreas Frege in Düsseldorf als Sohn eines deutschen Vaters und einer englischen Mutter, avancierte ab 1982 mit der Band Die Toten Hosen zur Leitfigur des deutschen Punk-Rocks. Campino schrieb Texte zwischen Rebellion, Melancholie und Gesellschaftskritik, Songs wie „Hier kommt Alex“, „Alles aus Liebe“ oder „Tage wie diese“ wurden Generationenhymnen.
Politisch trat er gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und soziale Ausgrenzung auf. Er reüssierte als Schauspieler und Autor und wurde 2023 Gastprofessor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. 2026 veröffentlicht die Band ihr letztes Studioalbum „Trink aus! Wir müssen gehen“ und startet die gleichnamige Abschiedstour (12. 9. 2026 Wien, Ernst Happel Stadion, 23. 6. 2027 Graz, Messe Open Air).