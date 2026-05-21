Campino: „Für Musik hat man sich geprügelt“

Im Lied „Was ist los mit uns“ fragen Sie: „Wie kann es sein, dass wir nicht begreifen, wie groß unsere Freiheit ist?“ Haben Sie eine Antwort?

Wenn wir versuchen, uns in klassische Rechtsaußen-Wähler hineinzudenken, kommen wir nicht wirklich weiter. Die denken anders und sind für uns kaum erreichbar. Das Problem ist, dass heute jeder selbst wählen kann, welche Informationen er konsumiert. Und Menschen hören am liebsten das, was ihre Meinung bestätigt. Wer gegen Donald Trump ist, bekommt im Netz nur Inhalte, die ihm bestätigen, was für ein Idiot Trump ist. Und die Fans von ihm bekommen nur Trump-Inhalte, die ihn hochjubeln.

Diese Echokammern machen gesellschaftliche Verständigung heute schwierig. Früher gab es große Medien und Nachrichtensendungen, die zumindest die gemeinsame Realität der Mitte dargestellt haben. Heute kann man sich leicht davon entfernen. Jemand wie Trump verdreht ganz offensichtlich Tatsachen, legt sich sogar mit dem Papst an und bringt mit seinem Verhalten die ganze Welt in Schieflage.

Und niemand findet einen adäquaten Umgang mit diesem Mann. Menschen, von denen man Rückgrat erwarten würde, dackeln ihm hinterher. Wie klein sich Merz gemacht hat! In dieser erschütternden Klarheit haben wir das noch nie erlebt. Das schockiert eine Gesellschaft und desillusioniert sie.

Es klingt auch an, dass gemeinschaftliches Auftreten ein Lösungsansatz sein kann. Meinen Sie das so?

Ja, es geht genau darum, nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, wie ich es gerade getan habe, sondern sich zu inkludieren. Wir müssen alle miteinander auskommen. Das bildet sich im Leben auf dem Land eher ab als im Großstadtleben. Ein paar Kumpels von mir leben in einem kleinen Dorf, wo sie mit Links- und Rechtsextremen Dorfbeschlüsse zustande bringen müssen.

Und das gelingt. Selbst wenn sie streiten, ist es möglich, dass zwei Stunden später alle beim Kartenspielen zusammensitzen. Dieses „agree to disagree“ sollten wir uns bewahren. Sich moralisch über andere zu erhöhen, in der Annahme man hätte die richtige Meinung, halte ich für falsch.

Sie haben Ihre Rolle als Systemkritiker kürzlich relativiert und sich als eine Art „Elder Statesman“ bezeichnet. Ist nicht gerade Ihre Stimme mit der großen Reichweite der Toten Hosen eine wichtige?

„Wichtig“ ist ein großes Wort. Für mein Leben ist es wichtig, dass ich ehrlich zu mir selbst bin. Nur dann kommt das, was ich sage, authentisch rüber. Wichtig ist, dass ich hier nicht so tue, als wäre ich noch 40 und würde vor Kraft strotzen. Mein Älterwerden und meine Erfahrungen anzunehmen, halte ich für wichtig. Natürlich ist es schön, wenn wir Menschen inspirieren können. Aber wir können immer nur ein Funke sein. Etwas entzünden, das ohnehin schon da ist. Deshalb wäre es vermessen, sich darauf etwas einzubilden.

Gerade das Bonusalbum „Alles muss raus“ zeigt, wie viele Ihrer Themen sich seit Jahrzehnten wiederholen – Rassismus, Ausbeutung, soziale Ungerechtigkeit. Macht das mutlos? Oder optimistisch, weil sich zeigt, dass Menschen an den Themen dranbleiben?

Man kann nie wissen, wie die Welt ohne all diese Songs und Gedanken aussehen würde. Aber klar ist: Nichts von dem, was gesellschaftlich erreicht wurde, bleibt automatisch bestehen. Werte müssen jeden Tag neu verteidigt werden, mit neuen Argumenten, neuen Liedern, neuen Filmen, neuen Artikeln. Das ist ein dauernder Prozess.

Wenn ich auf die letzten 45 Jahre schaue, haben wir enorm viel erreicht. Gleichzeitig erleben wir Rückschritte. In manchen Ländern wird mit aller Kraft versucht, gesellschaftlich in die Steinzeit zurückzukehren, etwa beim Umgang mit Sexualität oder Homosexualität.

Auf der anderen Seite gibt es ermutigende Fortschritte. Wenn ich daran denke, wie höhnisch früher selbst Experten über Frauenfußball gesprochen haben und sehe, welchen Stellenwert Frauensport heute hat, dann ist das eine enorme Entwicklung. Auch hier müssen Fortschritte verteidigt werden. Dass eine Frau Trainerin bei 1. FC Union Berlin wird und sofort reflexhaft Widerstand auslöst, zeigt, wie rückständig manche Debatten sind.