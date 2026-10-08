Fall Caleb Flynn: Warum er sich nicht einfach scheiden ließ

Caleb Flynn lebte nach außen hin den amerikanischen Traum. Der ehemalige Teilnehmer der US-Castingshow „American Idol“ hatte mit Ehefrau Ashley und zwei Töchtern die scheinbar perfekte Familie und machte in der Firma seines Schwiegervaters eine steile Karriere.

Was man nicht wusste: Der „singende Pastor“ führte rund anderthalb Jahre ein Doppelleben mit einer deutlich jüngeren Praktikantin aus dem kirchlichen Umfeld. Ende September wurde Caleb Flynn wegen Mordes an seiner Frau Ashley schuldig gesprochen. Mehr als 100.000 Textnachrichten zwischen Flynn und seiner Geliebten belegen, wie seine Ehefrau zunehmend zum Aggressionsobjekt wurde. Der Fall wirft die Frage auf, warum er sich nicht einfach scheiden ließ