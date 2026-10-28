Spitzentöne: Die Koalition der Bildungsfeinde

Soweit das Hochplateau. Beide Parteien setzten ihren Ehrgeiz daran, der Wissenschaft das Beste vom Besten zukommen zu lassen. Für das dann Folgende allerdings sind 6.000 Meter Absturz nicht übertrieben bemessen: Die große Zeit des Ressorts endete 2000 mit der schwarz-blauen Regierung. Die beiden Monate, in denen sich der FPÖ-Verkehrsminister Schmid an der Wissenschaft versuchen durfte, seien ihm dabei geschenkt. Aber ihm folgte Elisabeth Gehrer (ÖVP), die mit der Ausgliederung der Universitäten aus dem Bundesbudget das aktuelle Debakel maßgeblich mitverantwortet (den Blödsinnsrest gaben uns die sozialdemokratischen Unterrichtsministerinnen Schmied und Heinisch-Hosek mit der Zentralmatura).

Weiter ohne Anspruch auf Vollzähligkeit: Der Klassische Philologe Karlheinz Töchterle (ÖVP) war ein Lichtblick von bloß zweieinhalb Jahren, ehe er Reinhold Mitterlehner, Harald Mahrer und für wenige Wochen der großen Margarete Schramböck weichen musste. Auch der glückhaft agierende Professor Faßmann wurde binnen zweier Jahre als Irrtum erkannt und durch Martin Polaschek ersetzt.

Wer allerdings die Verdienste dieses rechtskundigen Steiermärkers mehr bei der Coiffure verortet hat, muss sich heute bestürzt entschuldigen: Nach einem Monat Interimsinhaberschaft durch Christoph Wiederkehr trat am 1. April 2025 Eva-Maria Holzleitner ins Licht (und wer wollte Margarete Schramböck da einen Wehmutsblick versagen?). Die 6.000 Meter im freien Fall haben wir damit schon fast absolviert: Der Aufprall steht unmittelbar bevor.