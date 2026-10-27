Markus Marterbauer zwischen Finanzministerium, Vizekanzleramt und SPÖ

Zumindest praktisch: In zahlreichen Interviews hat er bereits deutlich gemacht, dass er eine aktive Rolle einnehmen und inhaltliche Akzente setzen möchte; unter anderem in der Wirtschaftspolitik, im Sicherheitsbereich und in der Klimapolitik. Da bleibt für einen eigenen Parteivorsitzenden, eine eigene Parteivorsitzende nicht mehr viel Spielraum – eher nur eine geschäftsführende Tätig­keit, um Marterbauer in organisatorischen Fragen zu entlasten, die im Hintergrund laufen.

Dass er nicht daran denkt, als Finanzminister zurückzutreten, um ganz Vizekanzler und (De-facto-)SPÖ-Chef zu sein, ist natürlich naheliegend. Budget ist sein Fach, seine Kernkompetenz. Allerdings gehen auch Risiken damit einher: In den nächsten zwei, drei Jahren gibt es noch sehr viel Bedarf, zu sparen oder Steuern zu erhöhen; daran lassen IHS, WIFO und Fiskalrat keinen Zweifel.