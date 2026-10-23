Zeitumstellung abschaffen: Warum sich die EU seit 2018 blockiert

Zeit lässt sich bekanntlich nicht kaufen, aber sehr wohl verbiegen. Eine Stunde. 60 Minuten. 3.600 Sekunden. Das kann, je nach Situation, sehr lang oder auch sehr kurz sein. Zwei Mal im Jahr ist es jedenfalls eine hoch emotionale Zeitspanne, nämlich dann, wenn an der Uhr gedreht wird.

Wenn die Zeiger im März eine Stunde vor- und im Oktober eine Stunde zurückgestellt werden. Es ist kaum zu glauben, wie viel Aufheben um eine Stunde gemacht werden kann, welches Potenzial für Polarisierung in diesen 60 Minuten steckt und wie sehr um eine Lösung, die offenbar nie wirklich richtig sein kann, gerungen wird.

Einst wurde die Sommerzeit eingeführt, um das Tageslicht besser zu nutzen und um Energie zu sparen. Dies geschah zunächst in Deutschland und Frankreich während des Ersten Weltkriegs, zahlreiche Staaten folgten dem Beispiel. Die moderne Sommerzeitregelung stammt aus den 1970er-Jahren. Weltweit gibt es dieses System in rund 70 Ländern, mehr und mehr Staaten haben jedoch in den vergangenen Jahren beschlossen, die Umstellung abzuschaffen.