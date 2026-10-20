Droht NEOS das Schicksal des Liberalen Forums?

Etwas schwer tut man sich bei den NEOS, wenn es um den Optimismus bei den bevorstehenden Landtagswahlen geht. „Oberösterreich wird bitter“, sagt ein Parteistratege hinter vorgehaltener Hand. Bei der Wahl 2021 erreichten die Pinken 4,23 Prozent der Stimmen und kamen damit knapp in den Landtag. Bei der Wahl 2027 zeichnet sich allerdings ein sehr zugespitztes Rennen um Platz eins zwischen ÖVP und FPÖ ab, kleinere Parteien drohen in solchen Konstellationen zerrieben zu werden. Ebenfalls im nächsten Jahr wird in Tirol gewählt. 2028 folgen Niederösterreich sowie Salzburg (wo die NEOS, die damals in der Landesregierung saßen, 2023 aus dem Landtag geflogen sind) und Kärnten, wo sie es noch nie hineingeschafft haben.

Meinungsforscher Christoph Haselmayer (IFDD) sieht aus heutiger Sicht NEOS in vier dieser fünf Bundesländer scheitern. Nur in Niederösterreich läge die Partei derzeit über der Einstiegshürde in den Landtag. „Das kann nicht der Anspruch einer Regierungspartei sein“, sagt er. Und: „Wenn NEOS in Oberösterreich und Tirol aus dem Landtag fliegen, reißt das auch die Partei in Niederösterreich mit. Dann ist es vorbei.“

Am Samstagvormittag ist auch Friedhelm Frischenschlager nach Linz gekommen. Er gehörte 1993 zum Gründungsteam des Liberalen Forums, heute ist er – wie auch der frühere EU-Spitzenkandidat des LIF, Johannes Strohmayer, der in einer der vorderen Reihen des Design Center Platz nimmt – bei NEOS aktiv. Und ja, bestätigt Frischenschlager auf News-Nachfrage, er sehe Parallelen zwischen der Schwäche des LIF in Ländern und Gemeinden damals und jener der NEOS heute. „Daran sind wir beim LIF zugrunde gegangen und nach und nach aus Parlament und Landtagen geflogen. Ich glaube nicht, dass NEOS gefährdet sind, aber wir müssen wirklich aufpassen“, warnt er.