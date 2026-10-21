Paketsteuer: Warum der Koalition Turbulenzen drohen

Gut möglich, dass viele Menschen in Österreich nicht bemerkt haben, dass die Umsatzsteuer auf Grundnahrungsmittel mit 1. Juli von zehn auf 4,9 Prozent gesenkt worden ist. Vor allem auf Wunsch der SPÖ sollte es sich um eine Antwort auf die Teuerung handeln. Selbst beim untersten Zehntel der Haushalte nach verfügbarem Einkommen macht der Entlastungseffekt jedoch nur 57 Euro im Jahr aus. Das hat der Budgetdienst des Parlaments berechnet, und das ist dazu angetan, die Frage aufzuwerfen, ob die Maßnahme ernst gemeint sein kann.

Umso mehr, als die Entlastung durch die Paketsteuer bald einmal aufgefressen ist: Sie ist zur Gegenfinanzierung mit 1. Oktober eingeführt worden und beträgt 2,40 Euro pro Sendung, die über große Onlinemarktplätze läuft. Ergebnis: Wird sie, wie zum Beispiel von „Amazon“, an Kundinnen und Kunden weitergegeben, kommt schon bei einer Sendung pro Monat eine Jahresbelastung von 28,80 Euro zusammen. Bei zwei sind es 57,60 Euro – und damit bereits geringfügig mehr als die 57 Euro, die die Umsatzsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel Haushalten mit einem sehr niedrigen Einkommen bringt.