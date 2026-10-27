Hattmannsdorfer will mehr „Wirtschaftspatriotismus“

Im Rahmen der Industriestrategie soll ein Aktionsplan für strategische öffentliche Beschaffung erarbeitet werden. Öffentliche Aufträge sollen demnach stärker die heimische und europäische Wertschöpfung unterstützen. Das gelte unter anderem auch für die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) und die Bundesbeschaffungsagentur. Bei öffentlichen Aufträgen sollen künftig Qualität und Versorgungssicherheit und nicht unbedingt der Preis im Vordergrund stehen. Dazu ist eine Novelle des Bundesvergabegesetzes mit einer eindeutigen Definition vorgesehen.

Aber auch bei Förderprogrammen soll ‚Made in Europe‘ stärker beachtet werden. So wird bereits bei Photovoltaikförderungen der Einsatz europäischer Komponenten unterstützt. Ab dem nächsten Jahr soll diese Komponente bei der PV-Förderung noch stärker berücksichtigt werden. Bei Förderungen des Wirtschaftsministeriums und von Förderagenturen wie etwa dem Forschungsförderungsinstitut (FFG), dem Austria Wirtschaftsservice (AWS) sowie der Christian Doppler Forschungsgesellschaft soll künftig die Wertschöpfung in Europa verpflichtend sein. Ähnliches werde dann auch für die Forschungs- und Innovationsförderung sowie bei der Transformation gelten.

Letztlich gehe es aber auch darum, Freihandelsabkommen um Rohstoffe, Energie und Schlüsseltechnologien zu erweitern. Damit könnte man sich weitere Bezugsquellen für Seltene Erden, kritische Vorprodukte sowie Öl und Gas sichern. Zudem sollten bestehende Abkommen genützt werden. So habe die EU bereits im Jahr 2021 ein Rohstoffabkommen mit Kanada geschlossen, aber bisher sei hier nichts passiert, merkte der Wirtschaftsminister an.