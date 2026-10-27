Leitartikel: Große Worte, kleine Reformen

Würde all das so viel bewirken, wie die großen Worte vermuten lassen sollen, müsste man sich um den Wirtschaftsstandort keine Sorgen machen. Dieser Marketingsprech ist auch kein Alleinstellungsmerkmal der Politik hierzulande. Aber hinter den Phrasen steckt ein Muster: Angebot und Nachfrage. Die Politik liefert freiwillig. Aber auch, weil viele von uns solche Botschaften hören wollen. Nicht unbedingt, weil wir alles glauben. Wir wollen viel, am liebsten alles. Nur die Einschnitte sollen bitte bei den anderen passieren. Gewählt wird, wer es am überzeugendsten verspricht: mehr Leistung, weniger Steuern, stabile Pensionen, ein ausgeglichenes Budget, weniger Ausländer. Alles. Sofort. Für alle. Wer nachrechnet, ist schön blöd. Wer so bestellt, bekommt Phrasen geliefert.

Vielleicht wissen viele sehr wohl, dass nicht alle Wünsche finanzierbar sind. Nur selbst verzichten wollen sie deshalb noch lange nicht. Wir haben uns an einen Staat gewöhnt, der möglichst liefern soll. Wird das Benzin teurer, bekommen alle einen Rabatt. Dass Brennpunktschulen besondere Hilfe brauchen, darüber herrscht weitgehend Einigkeit. Doch zusätzliches Geld nur für die? Sicher nicht. Am Ende bekommen alle etwas, statt dass jene mehr bekommen, die es am dringendsten notwendig haben. Die eigene Förderung, die man braucht, ist stets gut begründet. Die Einsparung beim anderen längst überfällig. Gerecht ist allzu oft, was einem selbst nützt. Als ob jeder bei jeder Maßnahme gewinnen kann. Nicht jede Veränderung ist ein Angriff auf das, was Österreich erfolgreich gemacht hat. Und ein Konsens, bei dem niemand etwas aufgeben muss, ist viel zu oft nur die Verständigung darauf, nichts Wesentliches zu verändern.

Warum muss alles rot-weiß-rot sein? Warum wird aus jedem Beschluss ein Durchbruch, aus jeder Einigung ein Meilenstein und aus jeder Auslandsreise eine Wirtschaftsoffensive? Vielleicht, weil wir große Worte für das gute Gefühl lieber hören als die Antwort auf die Frage, was uns Reformen selbst kosten.