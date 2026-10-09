Bilderbuch: Ellbogen auspacken, auf die sexy Art

Man kann auch mal warten. Die digitale Welt ein paar Jahre lang nicht im Wochentakt mit neuer Musik füttern. Interview-Abstinenz kultivieren. „Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe schon sehr viel gesagt. Ich wollte mich nicht mehr klugscheißen hören“, sagt Maurice Ernst nach ein paar leisen Jahren. Der Bilderbuch-Sänger steht damit klar in Opposition zum Zeitgeist.

Aber das ist schließlich jene Attitüde, die aus den Schülerband-Jungs aus Oberösterreich die viel zitierten Austropop-Erneuerer gemacht hat. Größenwahnsinnig, sexy, kunstaffin und demonstrativ international krachte Bilderbuch Mitte der 2010er-Jahre in eine spannende, aber fragmentierte Musikszene ohne großes Pop-Selbstbewusstsein. Die „Maschin“ von Bilderbuch konnte nur der gelbe Lamborghini Diablo sein.