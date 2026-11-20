Die deutsch-dänische Künstlerin wurde für ihre skulpturale und installative Arbeit ausgezeichnet. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert. Eine Ausstellung im Wiener JesuitenFoyer folgt im Dezember.
Die deutsch-dänische Künstlerin Birke Gorm erhält den 46. Otto Mauer Preis. Die in Wien lebende und arbeitende Künstlerin wurde am Donnerstagabend im Erzbischöflichen Palais ausgezeichnet. Andreas Kaiser, Generalvikar der Erzdiözese Wien, übergab den Preis, der an das Engagement von Monsignore Otto Mauer (1907-1973) für zeitgenössische Kunst und die Förderung junger Künstlerinnen und Künstler anknüpft.
Jury würdigt Umgang mit Materialien und gesellschaftlichen Fragen
Die Jury unter dem Vorsitz von Johanna Schwanberg, Direktorin des Dom Museum Wien, begründete ihre Entscheidung mit Gorms eigenständiger skulpturaler und installativer Praxis. Ihre Arbeiten würden Fragen nach gesellschaftlichen Wertordnungen, Arbeit und Geschlechterverhältnissen verhandeln.
Dabei verwendet die Künstlerin einfache, gebrauchte und vermeintlich wertlose Materialien wie Jute, Karton, Treibholz, Tonscherben oder Metallfragmente. Durch das Sammeln und Bearbeiten ausrangierter Gegenstände entstünden Arbeiten, die zwischen Fragilität und Monumentalität sowie Körperlichkeit und Abstraktion angesiedelt seien. Die Jury sieht darin auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Verwertungslogiken der Wegwerfgesellschaft.
Besonders hob das Gremium den Einsatz traditioneller, häufig weiblich konnotierter Kulturtechniken wie Nähen, Weben und Flicken hervor. Gorm nutze diese Verfahren, um gesellschaftliche Hierarchien, unsichtbare Arbeit und ökonomische Wertzuschreibungen zu hinterfragen. Die Jury würdigte eine künstlerische Position, die ästhetische Eigenständigkeit mit gesellschaftspolitischer Reflexion verbinde.
Ausstellung im JesuitenFoyer ab 17. Dezember
Ausgewählte Arbeiten von Birke Gorm werden vom 17. Dezember 2026 bis zum 29. Jänner 2027 im JesuitenFoyer in der Bäckerstraße 18 im ersten Wiener Gemeindebezirk gezeigt. Die Eröffnung findet am Mittwoch, dem 16. Dezember, um 18 Uhr statt.
Die Ausstellung ist donnerstags und freitags von 16 bis 18 Uhr sowie samstags von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.
Über den Otto Mauer Preis
Der Otto Mauer Preis würdigt ein Gesamtwerk, das künstlerische und gesellschaftliche Diskurse auf innovative Weise verbindet. Er ist mit 15.000 Euro dotiert. Außerdem umfasst er eine Ausstellung im JesuitenFoyer sowie Pressearbeit. Der Otto Mauer Fonds wird zudem eine repräsentative Arbeit der Preisträgerin für die Sammlung Otto Mauer im Dom Museum Wien ankaufen.