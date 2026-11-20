Die Jury unter dem Vorsitz von Johanna Schwanberg, Direktorin des Dom Museum Wien, begründete ihre Entscheidung mit Gorms eigenständiger skulpturaler und installativer Praxis. Ihre Arbeiten würden Fragen nach gesellschaftlichen Wertordnungen, Arbeit und Geschlechterverhältnissen verhandeln.

Dabei verwendet die Künstlerin einfache, gebrauchte und vermeintlich wertlose Materialien wie Jute, Karton, Treibholz, Tonscherben oder Metallfragmente. Durch das Sammeln und Bearbeiten ausrangierter Gegenstände entstünden Arbeiten, die zwischen Fragilität und Monumentalität sowie Körperlichkeit und Abstraktion angesiedelt seien. Die Jury sieht darin auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Verwertungslogiken der Wegwerfgesellschaft.

Besonders hob das Gremium den Einsatz traditioneller, häufig weiblich konnotierter Kulturtechniken wie Nähen, Weben und Flicken hervor. Gorm nutze diese Verfahren, um gesellschaftliche Hierarchien, unsichtbare Arbeit und ökonomische Wertzuschreibungen zu hinterfragen. Die Jury würdigte eine künstlerische Position, die ästhetische Eigenständigkeit mit gesellschaftspolitischer Reflexion verbinde.