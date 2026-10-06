Berni Wagner ist der neue Preisträger des Salzburger Stiers

Berni Wagner ist der österreichische Preisträger des renommierten Radio-Kabarettpreises „Salzburger Stier“. Der 1991 geborene Österreicher erhält die mit je 6.000 Euro dotierte Auszeichnung neben dem Duo Suchtpotenzial für Deutschland und der Schweizerin Judith Bach. Mit dem Stier werden Kunstschaffende für „herausragende Wort- oder Musikprogramme“ gewürdigt. Beim 1982 initiierten Stier kooperieren zehn Radiostationen, darunter auch der ORF.

Der gebürtige Oberösterreicher Berni Wagner ist studierter Biologe, jedoch seit mehr als 13 Jahren als Kabarettist aktiv, nachdem er im Max-Reinhardt-Seminar nicht angenommen wurde. Mit hohem Energielevel bewegt sich der gebürtige Linzer dabei im Zwischenfeld von Kabarett und Comedy. „Berni Wagners temporeiches und intelligentes Stand-up-Kabarett steckt voller origineller Alltagsbeobachtungen, sein selbstironischer Humor gleitet immer wieder ab ins Surreale, Fantasievoll-Versponnene“, so die Begründung.