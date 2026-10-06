Berni Wagner ist der neue Preisträger des Salzburger Stiers

Der mit 6.000 Euro dotierte Radio-Kabarettpreis geht außerdem an das deutsche Duo Suchtpotenzial und die Schweizer Kabarettistin Judith Bach. Verliehen wird die Auszeichnung im Mai in Meiningen.
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Berni Wagner ist der österreichische Preisträger des renommierten Radio-Kabarettpreises „Salzburger Stier“. Der 1991 geborene Österreicher erhält die mit je 6.000 Euro dotierte Auszeichnung neben dem Duo Suchtpotenzial für Deutschland und der Schweizerin Judith Bach. Mit dem Stier werden Kunstschaffende für „herausragende Wort- oder Musikprogramme“ gewürdigt. Beim 1982 initiierten Stier kooperieren zehn Radiostationen, darunter auch der ORF.
Der gebürtige Oberösterreicher Berni Wagner ist studierter Biologe, jedoch seit mehr als 13 Jahren als Kabarettist aktiv, nachdem er im Max-Reinhardt-Seminar nicht angenommen wurde. Mit hohem Energielevel bewegt sich der gebürtige Linzer dabei im Zwischenfeld von Kabarett und Comedy. „Berni Wagners temporeiches und intelligentes Stand-up-Kabarett steckt voller origineller Alltagsbeobachtungen, sein selbstironischer Humor gleitet immer wieder ab ins Surreale, Fantasievoll-Versponnene“, so die Begründung.
Drei Preisträgerinnen aus Deutschland und der Schweiz
Musikalisch sind indes die beiden Preisträgerinnen aus Deutschland unterwegs. Die Sängerin Julia Gámez Martin und die Pianistin Ariane Müller bilden das Duo Suchtpotenzial, das sich in seinem selbstbetitelten Genre „Alko-Pop“ mit Feminismus, Gleichberechtigung und Sexismus auseinandersetzt. Und schließlich wird für die Schweiz Judith Bach respektive ihre Bühnenfigur „Claire“ ausgezeichnet, die clowneske Momente mit erzählerischer Kraft verbindet.
Der lustigen Truppe wird die Ehrung am 8. Mai 2027 im Volkshaus in Meiningen überreicht, wobei Mathias Tretter den Galaabend moderiert. Tags zuvor eröffnen die Stier-Tage mit Anna Mateur & The Beuys, Jonas Greiner und dem Duo Zärtlichkeiten mit Freunden. Ö1 überträgt beide Kabarettabende live.