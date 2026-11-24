"Der orientalische Stil ist im 19. Jahrhundert - heute würden wir sagen - hip geworden", so JMW-Direktorin Barbara Staudinger am Dienstag im Rahmen der Presseführung. "Auch Synagogen wie der Leopoldstädter Tempel waren vom orientalischen Stil geprägt, was man heute noch sehen würde, wenn es die Shoah nicht gegeben hätte." Kuratiert wurde die in Anlehnung an "1001 Nacht" in tiefes Blau getauchte Schau (Ausstellungsgestaltung: Martin Kohlbauer, Sindi Como) von Felicitas Heimann-Jelinek. In mehreren Kapiteln zeigt sie detailreich auf, dass jüdische Forscher - großteils aus dem wohlhabenden Bildungsbürgertum - in zahlreichen Disziplinen der Orientwissenschaften wichtige Erkenntnisse zu einer "jüdisch-europäischen Suche nach den eigenen kulturellen Wurzeln" beitrugen.

Den Anfang des Rundgangs macht eine Präsentation der wichtigsten jüdischen Orientalisten und ihrer Hauptwerke: Forschende wie der Orientreisende Simon von Geldern, David Heinrich Müller als Mitbegründer des Wiener Instituts für Orientalistik, der Kunstmäzen James Simon, Ludwig Borchardt als Ausgräber der weltbekannten Nofretete-Büste oder Max von Oppenheim prägten die Erforschung südarabischer und altorientalischer Sprachen, finanzierten Expeditionen und betrieben Ausgrabungen.

Nach der Vorstellung der wichtigsten Proponenten der jüdischen Orientalistik tauchen die Besucherinnen und Besucher in das Reich der Königin von Saba und der Erforschung Südarabiens ein, wo man zwischen Blow-ups des Bühnenbilds der Oper "Die Königin von Saba" von der Uraufführung in der Wiener Hofoper im Jahr 1875 etwa Objekte wie einen südjemenitischen Krummdolch, einen mehr als 2000 Jahre alten Kalkstein mit Weihinschrift oder ein dreieckiges Grabsteinfragment aus dem 16. Jahrhundert erkunden kann.

Weitere Kapitel der Schau widmen sich den jüdischen Gemeinden im antiken Ägypten sowie den Funden auf der Nil-Insel Elephantine, von Persien und Zentralasien. Dabei steht stets auch der Blick der Forscher im Fokus, die Verbindungen zwischen Wissenschaft, Kultur und Politik aufzeigten. "Auch Übersetzungen, Sammlungen und Fälschungen zeigen, wie Wissen entsteht, vermittelt und für unterschiedliche Interessen genutzt wird", erläuterte Heimann-Jelinek. Zu sehen sind etwa auch im Jahr 1895 von Max Fleischer, einem Gründungsmitglied des ersten Jüdischen Museums in Wien, angefertigte farbige Nachzeichnungen der "Haggada"-Miniaturen.

Das im 14. Jahrhundert im nordspanischen Raum entstandene Werk wurde einst in Sarajevo, das unter der Herrschaft der Habsburger stand, "wiederentdeckt". Das k. u. k. Unterrichtsministerium unterstützte daraufhin die Faksimile-Edition durch den Orientalisten David Heinrich Müller und den Kunsthistoriker Julius von Schlosser und stellte sich dadurch "als Wahrerin eines multiethnischen und multireligiösen Erbes dar", wie es heißt. Und so ermöglicht die Schau einen vielfältigen Blick auf kulturelle Begegnungen wie auch auf die Bebilderung des scheinbar Fremden.

(S E R V I C E - Ausstellung "Die Morgenländer. Jüdische Forscher und Abenteurer auf der Suche nach dem Eigenen im Fremden" im Jüdischen Museum Wien, 25. November bis 9. Mai 2027. Der gleichnamige Katalog ist im Wallstein Verlag erschienen und kostet 28,80 Euro. www.jmw.at )