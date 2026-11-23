"Hirschl gelingt das Kunststück, einen niveauvollen und gleichzeitig im höchsten Maße unterhaltsamen Roman über (die Macht der) Sprache, Literatur und Mathematik zu schreiben, der selbst dann wunderbar funktioniert, wenn man von all diesen Disziplinen nur wenig Ahnung haben sollte", hieß es in der Begründung der Jury, bestehend aus der Literaturwissenschafterin Uta Degner, dem Autor Markus Köhle, den Journalistinnen Lara Sielmann und Julia Zarbach sowie dem Buchhändler Helmut Zechner.

"Wahnsinn! Es fühlt sich sehr unwirklich an", reagierte Hirschl in seinen kurzen Dankesworten, nachdem er die Auszeichnung aus den Händen von Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) und Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbands des österreichischen Buchhandels, entgegengenommen hatte. Sein größter Dank gelte seinem Verlag, der "ein 400-Seiten-Manuskript, in dem es zur Hälfte um Mathematik geht, ohne zu zögern genommen hat".

Für ihn sei der Buchpreis vor allem eine Bestätigung für ein Projekt, an dem er über Jahre gearbeitet habe, ohne zu wissen, wie es nach der Veröffentlichung aufgenommen werden würde, sagte er im Sieger-Interview mit APA und Ö1. Aus einer zunächst einzelnen Erzählung über ein erfundenes Werk von Franz Kafka habe sich nach und nach ein vielschichtiges Geflecht aus Geschichten entwickelt. Im Zentrum stehe letztlich die Sprache selbst: Gerade weil sie ungenau, mehrdeutig und fehleranfällig sei, funktioniere sie, so Hirschl.

Der Wiener Autor, Musiker und Slam-Poet war heuer bereits mit dem ebenfalls mit 20.000 Euro dotierten Düsseldorfer Literaturpreis für sein Gesamtwerk ausgezeichnet worden. Bereits mit seinem 2015 erschienenen Debüt "Der einzige Dorfbewohner mit Telefonanschluss" (Milena Verlag) hatte Hirschl in Fachkreisen für Aufmerksamkeit gesorgt. 2016 folgte der groteske Zeitreise-Roman "Meine Freunde haben Adolf Hitler getötet und alles, was sie mir mitgebracht haben, ist dieses lausige T-Shirt", bevor er im Jahr darauf mit dem Zivildiener-Roman "Hundert schwarze Nähmaschinen" zum Jung und Jung Verlag wechselte. Bei Zsolnay erschienen schließlich die Romane "Salonfähig" (2021), "Content" (2024 auf der Shortlist des Österreichischen Buchpreises) und zuletzt der nunmehr prämierte Roman "Schleifen". Im Jahr 2022 erhielt Hirschl mit seinem absurden Zukunftstext "Staublunge" den Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Preis.

Ebenfalls auf der Shortlist standen Anna Baar ("Amseln"), Birgit Birnbacher ("Sie wollen uns erzählen"), Sabine Scholl ("Die zweite Haut") sowie Norbert Gstrein ("Im ersten Licht"). Sie erhalten so wie die beim Debütpreis leer Ausgegangenen Nina Temann und David Vajda je 2.500 Euro. Den Debütpreis durfte die 1991 in Steyr geborene und in Salzburg lebende Marlen Mairhofer entgegennehmen. Über "Alice" hieß es seitens der Jury u.a.: "Marlen Mairhofer nimmt Lewis Carrolls berühmte Figur zum Ausgangspunkt und holt sie in die Lebenswelt eines Mädchens von heute. Dabei stellt sie Dinge und Sachverhalte auf den Kopf und verändert den Blick darauf."

Aus der erneuten Lektüre von "Alice im Wunderland" sei bei ihr der Impuls zu einer eigenständigen literarischen Auseinandersetzung mit dem Stoff entstanden, erzählte die Autorin im Anschluss an die Preisverleihung im Interview. Nicht die werkgetreue Nacherzählung habe sie dabei interessiert, sondern jene Figuren, Motive und Episoden, die sich für sie "literarisch produktiv" weiterentwickeln ließen. Gesellschaftskritische Aspekte des Textes seien dabei nicht aus einer vorgefassten Absicht entstanden. "Manchmal parodiert sich das möglichst präzise Nacherzählen dessen, was ist, selber".

Durch den Abend führten die Burgschauspieler Dorothee Hartinger und Philipp Hauß gemeinsam mit den Studierenden des zweiten Schauspieljahrgangs der Musik und Kunst Privatuniversität Wien. Für die musikalische Begleitung sorgte Tobias Kochseder am Akkordeon. Der Österreichische Buchpreis wird heuer zum elften Mal vom Kulturministerium, dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels und der Arbeiterkammer Wien ausgerichtet. Im Vorjahr gewann Dimitré Dinev mit seinem Mammutroman "Zeit der Mutigen", Miriam Unterthiner holte mit ihrem Theatertext "Blutbrot" den Debütpreis.

(S E R V I C E - www.oesterreichischer-buchpreis.at)