Sylvie, die ihre Schreibblockade zu überwinden und ihre Verlegerin (die große Catherine Deneuve in einem prägnanten Kurzauftritt) zu überzeugen versucht, hat auch sonst Sorgen: Bald muss sie ihre mit Büchern vollgestopfte Pariser Wohnung räumen, da ihre Tochter (India Hair) vorhat, diese zu Geld zu machen. Als Hilfe für ihre Mutter engagiert sie Adam (Adam Bessa), einen jungen Mann, der ihr durch ein beherztes Eingreifen bei einem Diebstahl in der Metro die Geldbörse rettet. Doch dieser entpuppt sich als lästiger, weil hartnäckig sich in fremde Leben einmischender Zeitgenosse.

So richtig mysteriös wird es jedoch im Haus gegenüber. Mit einem Fernrohr beobachtet Sylvie regelmäßig das Treiben in einer als Studio genutzten Wohnung. Was die Brüder Nicolas (Vincent Cassel) und Théo (Pierre Niney) gemeinsam mit ihrer Kollegin Nita (Virginie Efira) dort treiben - nämlich als ständig unter Zeitdruck stehende professionelle Geräuschemacher Filme mit einer Tonspur versehen -, erschließt sich den Kinozusehern erst allmählich. Und ist, womit es vollends unübersichtlich wird, obendrein von der Fantasie der Autorin abhängig.

Nicht umsonst hat der zweifache Oscar-Preisträger (Auslands-Oscars 2012 für "Nader und Simin - Eine Trennung", 2017 für "The Salesman") Asghar Farhadi den gemeinsam mit seinem Bruder Saeed Farhadi geschriebenen Film "Parallele Leben" genannt: Alle Personen scheinen ein Doppelleben zu führen. In der Fantasie der Romanautorin, die überdies durch den sich ebenfalls schreiberisch versuchenden Adam Konkurrenz bekommt, ist das Trio von vis-a-vis durch eine schwierige Liebesbeziehung verbunden, die gegenseitiges Misstrauen und Nachspionieren ebenso inkludiert wie Gewalt. Dass die beiden Ebenen schwer voneinander zu unterscheiden sind, ja sich gegenseitig beeinflussen, ist Absicht.

Darzustellen, wie groß die Bedeutung von Ton und Geräuschen für unsere Wahrnehmung im Kino wie im Leben ist, sei eine seiner Hauptinteressen an dem Film gewesen, sagt Farhadi. Verbunden mit Überlegungen zu den verschiedenen Bildern, die sich jeder von der Welt macht, aber auch aktiv schafft, sei "eine Geschichte über Kreativität und Vorstellungskraft" entstanden. Alles recht kompliziert also und mit 140 Minuten doch recht ausufernd, aber von hervorragenden Schauspielern umgesetzt, denen man gerne zusieht. Dass man dabei mitunter die Orientierung verliert, kann als inspirierend oder als nervend empfunden werden. Ganz wie im wirklichen Leben.

(Von Wolfgang Huber-Lang/APA)