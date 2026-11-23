©APA, Getty Images North America, FRAZER HARRISON
Mit einer kurzfristigen Absage müssen sich die Fans der Breakbeat-Punks The Prodigy abfinden. Wie der Veranstalter Barracuda Music GmbH am Montag mitteilte, muss das für den morgigen Dienstag geplante Konzert in der Wiener Stadthalle aufgrund einer Erkrankung und auf ärztliche Anordnung leider ersatzlos abgesagt werden.
von
Bereits gekaufte Tickets können bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle, an denen die Tickets erworben wurden, rückerstattet werden. Auf dem Instagram-Account der Briten hieß es zu den Absagen für das Konzert in Wien und den für heute, Montag, angesetzten Auftritt in Prag: "Wir entschuldigen uns aufrichtig bei allen, die vorhatten, diese beiden Konzerte zu besuchen. Wir werden weitere Informationen bekannt geben, sobald uns dies möglich ist.
(S E R V I C E - https://www.stadthalle.com/de/events/alle-events/51362/The-Prodigy)