Bereits gekaufte Tickets können bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle, an denen die Tickets erworben wurden, rückerstattet werden. Auf dem Instagram-Account der Briten hieß es zu den Absagen für das Konzert in Wien und den für heute, Montag, angesetzten Auftritt in Prag: "Wir entschuldigen uns aufrichtig bei allen, die vorhatten, diese beiden Konzerte zu besuchen. Wir werden weitere Informationen bekannt geben, sobald uns dies möglich ist.

(S E R V I C E - https://www.stadthalle.com/de/events/alle-events/51362/The-Prodigy)