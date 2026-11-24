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Orchester, Gesangsensemble und 16 Tänzer: Jennifer Lopez hat sich für ihre Las-Vegas-Shows nicht lumpen lassen. Ab Ende 2025 hat die US-Popikone zwölf Exklusiv-Gigs gespielt, die ihren Weg von der Bronx zum Weltstar entlang neu interpretierter Hits wie "Jenny From The Block" oder "Let's Get Loud" nachzeichnen. Wer es zufällig nicht in den Ceasars Palace geschafft hat, kann dank des Konzertfilms "The JLO Show" nun Nachschau halten. Ab Donnerstag auf Paramount+ abrufbar.
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NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 10: Jennifer Lopez performs onstage as Bilt hosts inaugural Town Square at The Met on November 10, 2026 in New York City. JP Yim/Getty Images for Bilt/AFP (Photo by JP Yim / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)