Bernhard Aichner: Die Geister erwachen

Und schreiben kann der! Nicht zu vergleichen ist das mit den verkaufsstarken Instant-Blutsuppen. Bernhard Aichner, 54, geht es sanft an. Doch hat er sich einmal in die Seele seines Täters geschlichen, findet sich der Leser in der Hölle wieder.

In deren wohnlichster Ecke hat jetzt neun Jahre lang die Leichenbestatterin Brünhilde Blum von ihren Mordtaten ausgeruht. Sie bietet in Kroatien Segelkurse an und scheint im Frieden mit sich selbst. Da meldet sich ein Gespenst aus der Kindheit, und das Töten hebt wieder an. Aber nicht als greller Racheakt wie in den drei Vorgängerbänden. Sondern als Kampf ums Leben, verschärft durch die fassungslose Empörung der langsam begreifenden Tochter. Für die sie doch alles getan hat, auch das Schlimmste.

Und wie hätte es anders kommen können nach Blums eigener, noch dazu von familiärem Missbrauch verfinsterten Kindheit im ererbten Erwerbszweig? „Totenfrau – die Rückkehr“ beginnt mit einem Bild 35 Jahre vor den Ereignissen: „Wenn das kleine Mädchen die Tür zum Kühlraum öffnet, ist da dieser schrecklich süße Gestank. Früher hat er ihr Angst gemacht, jetzt ist er vertraut. Die Toten wollen ihr nichts Böses. Kalte, leblose Körper, die darauf warten, ein letztes Mal berührt zu werden.“