Ausstellung: "Dalpra" – Wenn Farbe Form annimmt

Dort, wo Malerei und Skulptur aufeinandertreffen, beginnt die Arbeit von Mario Dalpra. „Was zuerst auffällt, ist die Farbe“, so Kurator Günther Oberhollenzer beim Blick auf die Arbeiten aus der Sammlung Werner Trenker. „Dann kommt die Form. Und erst dann stellt sich die Frage, was man da eigentlich sieht.“ Die Antwort lässt Dalpra offen: Sich festzulegen, scheint in Anbetracht der formal-­ästhetischen Vielschichtigkeit des Œuvres nie auch nur eine Option gewesen zu sein.

Dabei beginnt Dalpra seine Kunst mit etwas, das heute die Wenigsten mit ihm assoziieren: Malerei. Nach absolvierter Kochlehre und anschließender Maturaschule zieht es den gebürtigen Vorarlberger nach Wien, wo er sich über zwei Jahre in einem Jesuitenkloster auf die Aufnahmeprüfung an der Akademie vorbereitet. Dort aufgenommen, studiert er Malerei bei Arnulf Rainer. Entgegen seinem abstrakten Lehrmeister bleibt Dalpra die Figur erhalten. In ihrer Ästhetik an Höhlenmalerei erinnernd, kratzt er zunächst Figuren – die sich einer eindeutigen Zuschreibung entziehen – in seine flächigen Farbräume. Früh reüssiert er mit dieser singulären Darstellung in Australien und New York. Anfang seiner 30er ist die internationale Durchsetzung zum Greifen nah. Doch Dalpra entsagt dem Kunstmarkt.