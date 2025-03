Mario Dalpra: „Mit meiner Kunst möchte ich ein neues Universum schaffen“

Dem klassischen Kunstbetrieb hatte er bereits Anfang seiner 30er abgeschworen und sich damit gegen eine Internationalisierung seines Werks und damit auch seiner Person entschieden. Reue? „Keinesfalls“, so Dalpra. Die Entscheidung sei – auch rückblickend – das einzig Richtige gewesen: „Ich wollte einfach Künstler sein – frei das tun können, worauf ich Lust hatte. Der psychische Druck im klassischen Kunstbetrieb war mir einfach zu enorm. Dem hätte ich nicht standhalten können.“

Damals lebte Dalpra gerade in Aus­tralien. Vertreten durch die renommierte Galeristin Gene Shermann, lernte er Eileen Guggenheim kennen. Ihr zufolge sei Dalpra genau zum richtigen Moment in New York aufgetaucht. Sie bot ihm nicht bloß ein eigenes Atelier an, sondern steuerte auch einen Text für eine seiner Publikationen bei. Darin beschreibt sie sein Werk als frischen und relevanten Gegenpol zur damals in den USA vorherrschenden ikonografischen Neuausrichtung der Figuration: „Auf wundersame Weise stellt jede ­Figur in einem Gemälde von Dalpra sich den Betrachtenden als eine Art ­visuelles Faktum dar und vermeidet dabei die sich ausbreitenden politischen und persönlichen Botschaften, die so viele amerikanische figurative Werke derzeit durchziehen. Im Gegensatz dazu scheinen Dalpras Figuren metaphorisch und physisch loszulassen und die menschliche Gestalt auf höheres, erhabenes Terrain zu stellen. ­Dalpra ist eine neue Stimme, die hier sicher gehört werden wird.“

Die Arbeiten, mit denen Daplra Ende der 80er-Jahre in der Stadt der Träume reüssierte, zeigten die grafische Figur als zentralen Inhalt des abstrakten Raums. „Ich habe damals auch noch viel übermalt“, beruft sich der gelernte Koch auf seine Ausbildung bei Arnulf Rainer an der Akademie der bildenden Künste in Wien, die er nach zweijährigem Klosteraufenthalt bei den Jesuiten besuchte. Doch das Figurative widerstrebt ihm zusehends. „Die Figur lenkt ab“, begründet er die stetige Abstraktion seiner Malerei.