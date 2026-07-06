Alexandra Liedtke: Wenn das Theater das Leben widerspiegelt

Dass Literatur, dass Theater das Leben abbildet, ist nicht neu. Wenn das aber direkt zutrifft, bekommt die Behauptung eine andere Dimension. So wie im Fall der deutschen Regisseurin Alexandra Liedtke. Am 4. Juli bringt sie Joseph Roths Novelle „Die Legende vom heiligen Trinker“ bei den Festspielen von Reichenau zur Premiere.

Das sei für sie ein Geschenk, sagt sie. Einerseits werde ihrer Arbeit vom vergangenen Sommer die Wertschätzung erwiesen: Da brachte sie Roths Roman „Hiob“ mit Joseph Lorenz in der Titelrolle auf die Bühne. Jetzt setzt sie in derselben Konstellation – Lorenz spielt Roth – fort. Erzählt wird die Geschichte vom Sterben des jungen Andreas, der dem Alkohol verfallen ist. Nicht einmal Wunder können ihn von der Sucht heilen.

Der Stoff, sagt Alexandra Liedtke, sei wie für sie gemacht: Auch ihr Vater sei 2023 an seiner Alkoholsucht gestorben, mit 63 Jahren war es vorbei. Er war 19, als sie geboren wurde. Sein Leiden verbarg er über die Jahrzehnte vor der heute 47-jährigen Tochter. Erst ein halbes Jahr vor seinem Tod habe sie das Problem ihres Vaters erkannt, sagt sie.