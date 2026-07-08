John Petschinger: „Ich wusste nie, was ich da mache. Aber immer, wohin ich wollte“

„Ganz ehrlich“, setzt John Petschinger zum Verlassen ausgetretener Pfade an. Den über Generationen kultivierten Habitus Kunstschaffender legt und lehnt er ab. Und geht dabei noch einen Schritt weiter: „Eigentlich widerstrebt mir die Bezeichnung ‚Künstler‘ sogar ein wenig.“ Wie ein Stempel würde sie an einem haften. Ähnlich verhält es sich für ihn mit dem Wort „Kunstwerk“: „Jeder redet immer von Kunstwerken oder ‚art works‘ – braucht es die Kunst vorangestellt?“, fragt der 32-Jährige. Geht es nach ihm, tut es das nicht. Seine Antwort ist eine klare: „Ich male Bilder und habe darin eine Sprache gefunden, die mir dabei hilft, meinem Innersten Ausdruck zu verleihen. Kunst ist Arbeit. Eine, die ich glücklicherweise gerne mache.“

Dass dem tatsächlich so ist, zeigt seine Routine: „Morgens gehe ich ins Atelier und abends heim.“ Striktes 9-to-5 gibt es dabei keines. Überstunden werden ebenso wie Wochenendschichten hingegen gerne in Kauf genommen. Denn Petschingers Schaffen ist getrieben von persönlichem Befinden. Letzteres ist Motor seiner Malerei: „Wann immer ich male, fühle ich mich gut. Beziehungsweise male ich auch nur dann, wenn ich mich gut fühle.“ Das sei quasi die Voraussetzung seines Schaffens. „Meine Bilder entstehen also ausschließlich in den Hochphasen meines Lebens.“

Wahrscheinlich ist genau das der Schlüssel zur Lebendigkeit, die seine Arbeiten versprühen. Farbexpressive Bilder von monumentaler Größe dominieren die hohen Wände des Altbaus im siebenten Wiener Gemeindebezirk. Seit rund einem halben Jahr ist die lichtdurchflutete Wohnung in einem ruhig gelegenen Gründerzeithaus neuer Zweitwohnsitz und Stadtatelier. Richtig angekommen, ist er noch nicht. Ob sich das jemals ändern wird, bleibt fraglich. Denn Petschingers Wurzeln führen etwa 125 Kilometer Richtung Süden. Ebenso die seiner Kunst.