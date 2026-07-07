Bachmannpreis 2026: Gedämpfter Jubel

Dafür erregte man sich über die Deutsche Slata Roschal, die zur Jury-Diskussion angekündigterweise das Studio verließ. Mit ihrer Argumentation ist sie prinzipiell im Recht: Das als Literaturwettbewerb verkleidete Kritikerpirouettendrehen würde prinzipiell gar keine Schriftsteller benötigen. Andererseits hätte man auch nichts versäumt, wäre die Autorin schon während der vorhergehenden 20 Minuten ferngeblieben: Der von ihr eingereichte, arg unbeholfene Klassenkampftext eignete sich maximal als mahnendes Gegenstück zu Kinga Tóths bravourösem Zornausbruch.

Bachmann 2026 auf einen Blick? War wenigstens nicht von solcher Ärgerlichkeit wie Bachmann 2024, als ein ungewöhnliches Aufkommen an Sprachkünstlern in den Wörthersee juriert wurde. Dafür triumphierten damals Politbanalisten, deren Wirken sich heuer im Drittplatzierten Ozan Zakariya Keskinkılıç personifizierte. Migrierter schwuler Moslem im Vater-Sohn-Dilemma – nach dem Baukastenprinzip wäre da ein glatter Sieg zu prognostizieren gewesen.

Ja, und der Vorsitzende Klaus Kastberger verlässt die Jury. Als seine Nachfolgerin soll Gerüchten zufolge die Deutsche Insa Wilke ins Gremium zurückgebeten werden. Das verwundert, denn sie hat es erst vor drei Jahren verlassen, nachdem sie zum Besten ihrer eigenen Kandidatin die hoch favorisierte Österreicherin Anna Felnhofer von der Spitze gepunktet hatte.