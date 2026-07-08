Juwelierskunst im MAK: Wo die Grenzen von Zeit und Raum verschwinden

Preziosen des französischen Schmuckerzeugers Van Cleef & Arpels werden da Meisterstücken aus der hauseigenen Sammlung gegenübergestellt. Orientiert habe man sich nach Gemeinsamkeiten um den Jugendstil, erklärt MAK-Direktorin Lilli Hollein beim Gang durch die Räumlichkeiten. Ihr Haus repräsentiert den Wiener Jugendstil, die Maison Van Cleef & Arpels wurde 1906 in der Blüte der Pariser Version dieser Kunstrichtung gegründet.

Naheliegend also, Analogien zu ergründen. So entstand eine „Schau der Superlative und eine Entdeckungsreise, die mäandernd durch Zeiten und Kulturen führt“, so Hollein. Das klingt angesichts der Preziosen sogar noch untertrieben. Denn schon die Inszenierung der Ausstellung für sich ist ein Kunstwerk. Das in Paris ansässige japanische Atelier Tsuyoshi Tane (ATTA) lässt in einem labyrinthartigen Szenario von sechs Abschnitten Erzeugnisse der Haute Joaillerie in den Dialog mit Meisterwerken der MAK-Sammlung treten. „An der Schwelle zu einem Gebäude des 19. Jahrhunderts (des Museums, Anm.) verblasst der Alltag, und die Grenzen von Zeit und Raum beginnen zu verschwinden“, schildert Tane sein Konzept.

Bereits der erste Abschnitt mit dem Titel „Wanderlust“ vereint die Welt der portugiesischen Eroberer mit Luxus aus dem beginnenden 20. Jahrhundert. Den verkörpert die Miniatur-Nachbildung einer Yacht namens Varuna. Wilde Wogen aus hellgrünem Jaspis erzeugen die Illusion eines auf hoher See treibenden Schiffs. Die Yacht selbst ist aus Email gefertigt. Jede Luke, jeder Mast ist detailliert nachgebildet. Das Objekt selbst fungierte einst als Tischglocke.