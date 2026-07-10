Haustier oder Delikatesse? Vietnam ringt mit dem Katzenfleischhandel

Katzen oder Hunde auf dem Teller – für viele Österreicher wirkt diese Vorstellung schockierend. In Vietnam hingegen gehört das für einen Teil der Bevölkerung zur Esskultur. Während der langen Kriegsjahre und in Zeiten großer Armut wurden die Tiere vielerorts gegessen, weil andere Lebensmittel knapp waren. Heute gilt das Fleisch vor allem im Norden des Landes als Delikatesse und wird zudem mit Glück, Stärke und Wohlstand in Verbindung gebracht. Ähnliche Traditionen gibt es auch in anderen Ländern, etwa in Teilen Chinas und Indonesiens.

Südkorea hat hingegen eine Trendwende eingeleitet: Hier beschloss das Parlament Anfang 2024 ein Gesetz zum Ausstieg aus dem Hundefleischhandel. Nach Angaben der Regierung haben bereits mehr als 80 Prozent der Hundefarmen ihren Betrieb eingestellt.

Auch in Vietnam zeichnet sich ein langsames Umdenken ab: „Dieser Fund ist einerseits eine ernüchternde Erinnerung an das enorme Ausmaß des vietnamesischen Hunde- und Katzenfleischhandels und andererseits ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass sich die Einstellung im Land gegenüber diesem grausamen und gefährlichen Handel verändert“, erklärte Karanvir Kukreja, Kampagnenleiter der Organisation Humane World for Animals (HWA).

Trotz des Ermittlungserfolgs und wachsender Kritik bleibt der Handel aber ein Millionengeschäft. Schätzungen der Tierschutzorganisation Four Paws (Vier Pfoten) zufolge werden allein in Vietnam jedes Jahr rund fünf Millionen Hunde und etwa eine Million Katzen für den Verzehr geschlachtet. Zuchten zu diesem Zweck sind weiter legal.