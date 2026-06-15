Tech-Bros, Männlichkeit und die Fantasie der Unbesiegbarkeit

Bezos selbst, einer der bekanntesten „Trekkies“ der Welt, hat mit seinem früheren Erscheinungsbild jedenfalls kaum noch etwas gemeinsam: Trainiert, gebräunt, mit neuer Frau an seiner Seite, schwebt er von einem Society-Event zum nächsten. Für May ist das kein Zufall: „Früher galt Bezos als nerdig und schmächtig, heute präsentiert er sich als muskulöser Machtkörper. Das ist eine Form performter Männlichkeit.“

Die Fantasie männlicher Überlegenheit sei eine der zentralen modernen Männlichkeitsfantasien, so der Forscher. Eine wichtige Rolle spielen dabei die kulturellen Vorbilder, mit denen viele erfolgreiche Tech-Unternehmer und Politiker aufgewachsen sind. „Superheldenfilme spielen eine enorme Rolle. Marvel und DC prägen Bilder von Macht, Gewalt und männlicher Ausnahmeexistenz. Mit diesen Bildern sind ganze Generationen von Männern aufgewachsen. Niemand kann sich davon komplett freimachen.“

Besonders häufig fällt dabei der Vergleich zwischen Iron Man und Elon Musk. Tatsächlich diente Musk den Filmemachern als Inspiration für die Figur des exzentrischen Milliardärs Tony Stark und absolvierte in „Iron Man 2“ sogar einen kurzen Cameo-Auftritt (Ein kurzer Gastauftritt einer bekannten Person in einem Film, einer Serie oder einem anderen Medienformat, Anm.).