Deutsche in Österreich: Geliebt, belächelt, eingewandert

Eine davon ist Dana Schramm. Sie ist nicht nur einmal aus Deutschland nach Wien gezogen, sondern gleich ein zweites Mal. Eigentlich wollte sie nur zwei Jahre für den Master bleiben, zurück in Köln hat es allerdings nicht geklappt, weder mit dem Job noch mit dem Sozialen. In Wien, sagt sie, hat sie sich insgesamt einfach wohler gefühlt.

Warum? „Ich finde, Wien als Stadt hat mehr zu bieten als Köln, auch ästhetisch“, sagt Schramm. Einfach vor die Tür zu gehen und durch die Straßen zu streifen, mache sie schon froh. Dazu kommt das Freizeitangebot: Die Donauinsel im Sommer mit ihren unzähligen Badestellen, Sportangeboten und Plätzen zum Entspannen. Der Rhein, der durch Köln fließt, bietet all das nicht – Schifffahrt, Strömung und Strudel machen das Baden dort zu einem lebensgefährlichen Unterfangen.

Ein weiterer Vorteil an Wien ist für Schramm die Lage. Mit den ÖBB kommt man gut zum Wandern ins Umland, das will Schramm in Zukunft auch mehr nutzen. Der internationale Flughafen macht es leicht zu verreisen. Zudem schätzt sie das große Kulturangebot in der Stadt. Ob die „Zwidemu“-Partys oder die Lange Nacht der Museen, für Schramm ist es die Bandbreite an Events, die geboten wird.