Geburtenkrise oder Fortschritt? Warum Österreich immer weniger Kinder bekommt

Emily schaut Richtung Büro, zwischen ihr und dem Wochenende liegen nur noch ein paar Arbeitsstunden. Sie schließt die Tür hinter sich und erzählt, dass die Pläne von damals nicht mehr ihre Wünsche von heute sind. Früher, sagt sie, wollte sie spätestens mit 30 Jahren ihr erstes Kind bekommen.

Dieses Ideal wurde längst von der Realität abgelöst: Emily ist Ende zwanzig und wenn sie an die nächsten Jahre denkt, denkt sie an vieles, aber nicht an Kinder. Emily hat so lang auf die Zukunft gewartet und dann gemerkt, dass die jetzt da ist. „Jetzt ist halt einiges passiert”, sagt sie und meint damit den ersten Vollzeitjob nach dem Studium, das Leben mit ihrem Freund in der Stadt und den Alltag, in dem sie vieles hat, aber keinen Platz für ein Kind sieht.