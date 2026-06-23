Chicago: Österreichs vergessene Hauptstadt in Amerika

150 Jahre später lösten die Industrialisierung Amerikas und die wirtschaftlichen Probleme der Habsburg-Monarchie eine Migrationswelle aus. Zwischen 1876 und 1910 zogen rund 3,5 Millionen Menschen aus Österreich-Ungarn in die Vereinigten Staaten, kamen aus Böhmen, Galizien, Tirol, Vorarlberg, Dalmatien und dem heutigen Burgenland. Sie suchten Arbeit in den Stahlwerken von Pittsburgh, den Bergwerken von Colorado, den Fabriken von Cleveland und den Schlachthöfen Chicagos.

Unter allen amerikanischen Städten entwickelte sich Chicago zum wichtigsten Zentrum österreichischer Einwanderung. Die Stadt am Lake Michigan war damals eine schnell wachsende Metropole mit Fleischindustrie, Stahlwerken und Bauwirtschaft, die Hunderttausende Arbeitskräfte benötigte. Ab 1890 wurde Chicago zum bedeutendsten Ziel vor allem burgenländischer Auswanderer in Nordamerika. Etwa 60.000 Männer und Frauen aus Orten wie Deutsch Tschantschendorf, Tudersdorf, Allersdorf, Güssing oder Stegersbach fanden hier eine neue Heimat.

Heute erreicht man das ehemalige „Little Burgenland“ in den südlichen Bezirken Chicagos mit dem L-Train, einer Hoch-Bahn, die auf stählernen Viadukten durch Chicago rattert. Damals hörte man in den Straßen mehr Deutsch, Kroatisch und Ungarisch als Englisch. Die Burgenländer gründeten Tanzvereine, Gesangsgruppen, Sportclubs und Kirchengemeinden. Gasthäuser boten Wiener Schnitzel, Gulasch und Apfelstrudel. Hochzeit, Taufe und Firmung wurden nach den Traditionen der alten Heimat gefeiert.