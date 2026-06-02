Saskia Schlemmer: „Die wahren Golddigger sind Männer“

Die wahren Golddigger sind männlich, betonen Sie in Ihrem Buch. Wie meinen Sie das konkret?

Die wahren Golddigger sind Männer, die erwarten, dass Frauen das komplette Rundum-Modell liefern: die Kinderbetreuung erledigen, dazu den Haushalt, die emotionale Beziehungsarbeit und dazu Teilzeit arbeiten gehen und finanziell zum Familieneinkommen beitragen.

In diesem Modell zahlen Frauen immer drauf, weil Kinder enorme Einschnitte in der Erwerbsbiografie der Frauen bedeuten. Diese Folgen wirken langfristig nach. Gleichzeitig profitieren Männer davon, dass sie ihr Berufsleben nahezu unverändert fortsetzen können.

Juristisches Wissen ist lange unter Männern weitergegeben worden, stellen Sie fest. Sind Frauen dadurch strukturell benachteiligt?

Ja, das glaube ich schon. Ich hatte erst kürzlich wieder den Fall, dass ein Ehevertrag als „extrem zugunsten der Ehefrau“ bezeichnet wurde. Da frage ich mich: Warum wurde jahrzehntelang nicht genauso kritisch hingeschaut, wenn Frauen Verträge unterschrieben haben, die klar zu ihrem Nachteil waren? Eheverträge entstanden ursprünglich, um Vermögen zu schützen und dieses Vermögen lag historisch meist auf der Seite der Männer.

Was sind Red Flags in Eheverträgen?

Natürlich ist Vermögensschutz richtig und wichtig. Aber es macht einen Unterschied, ob ich etwa eine Firmenbeteiligung schütze oder ob ich auch den kompletten Zugewinn ausschließe, also alles, was privat während der Ehe erwirtschaftet wurde. Man kann faire Lösungen finden. Wenn jemand sagt: „Ich möchte mein Unternehmen schützen“, halte ich das für nachvollziehbar. Gleichzeitig kann man anerkennen, dass der andere durch Care-Arbeit oder berufliche Einschränkungen Nachteile trägt.

Dann kann man transparente Regelungen schaffen: pauschale Vereinbarungen wie eine bestimmte Summe pro Ehejahr, einen festgelegten Unterhalt für einen bestimmten Zeitraum oder Vermögensaufbau über einen ETF, der im Fall einer Scheidung fix dem Partner gehört. Entscheidend ist die Frage: Schützt der Vertrag nur Vermögen oder berücksichtigt er auch die Risiken, die durch Kinder und Care-Arbeit entstehen?

Solche Eheverträge machen noch immer viele Notare sprachlos.

Ja, weil solche Regelungen eher untypisch sind. Ich versuche für meine Mandantinnen die Risiken auszugleichen, die durch Care-Arbeit und Karriereeinschnitte entstehen und die auch geringere Pensionsansprüche bedeuten. Das sind wichtige Punkte, die in Eheverträgen traditionell nicht berücksichtigt wurden.

Wie modern sind Ehen heute? Merken Sie, dass sich etwas ändert?

Ich erlebe, dass immer mehr Frauen sich der Risiken bewusst sind und Absicherung oder Kompensation einfordern. Gleichzeitig ist das romantisierte Bild von Ehe und Familie weiterhin tief verankert. Viele träumen nach wie vor vom klassischen Bilderbuchmodell. Ich spreche in Beratungen offen über Risiken und mögliche Konsequenzen und trotzdem unterschreiben manche am Ende Verträge, die nicht zu ihrem Vorteil sind.

Was antworten Sie Menschen, die sagen: „Wenn man sich liebt, braucht man keinen Ehevertrag“?

Das ist definitiv ein Narrativ, das sich hält. Natürlich ist ein Ehevertrag nicht romantisch, aber darum geht es auch nicht. Es geht um Absicherung. Liebe und Vertrauen dürfen nicht als Argument benutzt werden, damit jemand darauf verzichtet, für sich zu sorgen. Wer sagt: „Vertrau’ mir, das brauchst du nicht“, setzt den falschen Maßstab. Am Ende trägt jeder für sich selbst Verantwortung. Du musst immer mit dir durchs Leben gehen, du musst für dich das Beste im Leben wollen. Du weißt nicht, was in 15 Jahren sein wird. Möglicherweise wird dein Pseudo-Vertrauen dann teuer bestraft.