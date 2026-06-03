Das Falsche gedacht? Rudolf Taschner und die Grenzen des wissenschaftlichen Konsenses

Der Standpunkt ist alles andere als ungefährlich, steht die Causa doch mittlerweile beiderseits für die Grenzenlosigkeit der Wissenschaft insgesamt. Da wird Tasch­ner deutlich: „Die große Gefahr ist, dass es innerhalb der Universität einen Mainstream gibt, an den man sich halten muss, oder man wird nicht mehr gefördert. Denen, die sagen, ich mache da nicht mit, drohen Nachteile. Ich stehe über solchen Feinden. Aber für andere sind das wirkliche Feinde, die ihnen die Karriere kaputtmachen können.“

Aber eine Konservativenquote wäre doch auch kontraproduktiv? Er setze auf maximal kompetente, über alle Kritik erhabene Kontrollinstanzen. Sollte denn nicht genau das der Senat sein? „Ja, aber er sieht sich als Speerspitze dessen, was jetzt gerade im Zeitgeist läuft.“

Der Bildungsarchipel Latein wäre fast vom Rampendrang des pinken Bildungsministers geflutet worden. Wie sieht das der Bildungssprecher? Er habe über das Lateinische die eigene Sprache verstehen gelernt. Nur die tendenziell dünkelhafte Funktion der ­„Bildungsdistinktion“ brächte er gern weg: indem er auch künftigen Installateuren Spurenelemente von Latein zugänglich machen würde. „Es gibt eine Sprache, auf der unsere ganze Kultur ruht. Und ich kenne sie ein bisschen“ – das wäre der erlösende Satz.