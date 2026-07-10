Sehnsuchtsort Triest: Der Schwarzenbergplatz am Meer

Dabei hat Triest einen Schatz zu bieten, der sich zwar vielleicht nicht so gut auf Fotos macht, dafür in der Nebensaison genauso bemerkenswert ist wie im Sommer und sogar bei Regen oder Nebel – nämlich seine einzigartige Kulinarik.

In der Triestiner Küche kommen fast so viele Einflüsse zusammen wie in jener von Wien, aber andere und vor allem solche aus dem Süden und dem Norden, solche vom Meer und vom Hinterland. Die einstige Rolle Triests als der wichtigste Seehafen einer noch dazu multi-ethnischen europäischen Großmacht brachte es mit sich, dass sich hier die Küchentraditionen des in der Adria lange dominierenden Venedig mit den Koch­gewohnheiten der Bauern und Arbeiter aus dem slowenischen Hinterland und nicht zuletzt der Esskultur der Herrschaftsmacht Österreich verband – was für eine tolle Mischung.

Panierte Fischchen und Stockfisch-Püree wie in Venedig, Schmorgerichte und Gesottenes wie in Ostösterreich, südsteirisch-friulanische Pinzen, Potizzen und Strudel, die herrliche Wurst-und Schinken-Kultur des Friaul genauso wie aus Prag und Wien, Pasta aus Istrien, Gegrilltes wie am Balkan – ein kulinarisches Gesamtkunstwerk. Dazu noch eine Weinkultur, die sich sehen lassen kann – und zwar sowohl die traditionelle als auch – und vor allem – die Naturweine der neuen, jungen Weingüter, der höchste Kaffeekonsum in ganz Italien (1.500 Tassen pro Kopf und Jahr, doppelt so viel wie im übrigen Italien) und eine Genuss- und Lebensfreude wie sie am Meer offenbar nun mal leichter anzutreffen ist als im Binnenland …