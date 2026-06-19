Top 10 Kaffeehäuser in Österreich

Beim Kaffeehaus hat jeder und jede eigene Favoriten, das muss so sein und das ist auch gut so. Manchen ist die Atmosphäre wichtiger, anderen der Service, Dritten das Angebot internationaler Zeitungen, Vierten die Qualität des kleinen Gulaschs. Insofern ist das eine völlig subjektive Auswahl zehn großartiger Kaffeehäuser, die alle ihre ganz eigene Persönlichkeit haben, jedes davon aber einen entspannten Besuch wert ist.