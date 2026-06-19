Top 10 Kaffeehäuser in Österreich

Beim Kaffeehaus hat jeder und jede eigene Favoriten, das muss so sein und das ist auch gut so. Manchen ist die Atmosphäre wichtiger, anderen der Service, Dritten das Angebot internationaler Zeitungen, Vierten die Qualität des kleinen Gulaschs. Insofern ist das eine völlig subjektive Auswahl zehn großartiger Kaffeehäuser, die alle ihre ganz eigene Persönlichkeit haben, jedes davon aber einen entspannten Besuch wert ist.
1. Café Sperl
Im Sommer stellen sich die Touristen hier fast schon so an wie beim aktuell wegen Renovierung geschlossenen Café Central. Und es ist erstaunlich, aber die Atmosphäre dieses 1983 sehr gelungen restaurierten Kaffeehauses wird dadurch eigentlich nicht beeinträchtigt, es herrscht geschäftige Ruhe, es gibt Billardtische und reichlich Zeitungen aus aller Welt. Stammgäste haben Stammplätze.
2. Café Prückel
Ein Kaffeehaus, das eigentlich gar nicht dem typischen Klischeebild entspricht, da von Oswald Haerdtl erst 1955 in seinem heutigen Stil gestaltet – und zwar als Gesamtkunstwerk, in dem jedes Detail passt. 2024 wurde das Prückel neu übernommen, mit viel Aufwand renoviert und erstrahlt seither – untypisch – in neuem Glanz.
3 Café Bazar
Das Café Bazar könnte man als perfektes Kaffeehaus bezeichnen. Hier stimmen nicht nur das Jahrhundertwende-Interieur, die Speisekarte und der Spirit des Personals, auch die Süd-Exposition am Salzachufer hat natürlich seinen Reiz. Einziger Nachteil des Café Bazar: die Salzburger Preise.
4. Café Traxlmayr
Ein weiterer Beweis, dass Wiener Kaffeehaus-Kultur auch in den Landeshauptstädten funktioniert: Das Traxlmayer ist seit 1847 der Linzer Treffpunkt schlechthin, 1905 erhielt es sein schlichtes Jugendstil-Design, drei verschiedene Kaffeeröstungen sorgen für die richtige Software, die Mehlspeisen stammen von der Linzer Konditorei-Legende Jindrak.
5. Café Eiles
Das Eiles ist der beste Beweis dafür, dass es möglich ist, einem alten Traditionscafé – in diesem Fall aus dem Jahr 1901 – neues Leben einzuhauchen, ohne es dabei zu zerstören: Gastronom Gert Kunze kaufte das sieche Café vor knapp elf Jahren, renovierte sensibel, sorgte für guten Kaffee und eine attraktive Speisekarte, zu Preisen, die sich auch Studenten, Künstler und Schriftsteller leisten können.
6. Café Landtmann
Man kann etwas gegen die Leute haben, die hier ihre Pressekonferenzen abhalten, aber nur schwer kann man etwas gegen das Landtmann haben. Es ist quasi das „offizielle“ Kaffeehaus Wiens, es ist ein elegantes, hochprofessionelles Grand Café, die Ober beherrschen die hohe Kunst des Kaffeehaus-Service, das Essen ist tadellos.
7. Café Engländer
Ein Café, das eigentlich erst 1990 eröffnete, war zwischenzeitlich eine Pizzeria und fungiert erst seit 2002 wieder als Kaffeehaus. Und dennoch ist es das in voller Perfektion, was in erster Linie am erstklassigen Personal und an dem – doch sehr künstlerisch und journalistisch geprägten – Publikum liegen dürfte. Und man kann hier auch sehr gut essen.
8. Café Goldegg
Ein charmantes, äußerst stimmungsvolles Vorstadt-Café, das vor 38 Jahren originalgetreu restauriert wurde und dem Grätzl seinen Stempel aufdrückt. Eines der Geheimtipp-Kaffeehäuser Wiens.
9. Café Tomaselli
Österreichs ältestes Café findet sich in Salzburg. Seine Wurzeln reichen bis ins Jahr 1700 zurück, und ja, man vermeint es ihm anzumerken. Klar ist das Tomaselli ein touristischer Hotspot, aber das ist Harry’s Bar in Venedig ja auch, und trotzdem geht man gerne hin. Ein Besuch am frühen Morgen oder frühen Abend ist ratsam.
10. Café Korb
Ein persönlicher Favorit und bester Beweis dafür, dass ein (fast) perfektes Kaffeehaus auch ganz anders sein kann als vom Weltkulturerbe diktiert: Das Café gab es zwar schon 1904, Ende der 1950er-Jahre wurde das Haus aber neu errichtet, das Café bekam sein heutiges Gesicht im Stil eines italienischen Cafés. Funktioniert das? Und ob.