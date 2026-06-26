Daniela Wiebogen: „Gute Lebensmittel sollten kein Luxus, sondern die Norm sein“

Bei seiner Gründung haben viele noch die Nase gerümpft und gemeint, dass es wohl zuerst um Ernährung der Weltbevölkerung gehen müsse als um das Recht auf Genuss. Das hat sich mittlerweile geändert, der Dekadenz-Verdacht steht bei Slow Food nicht mehr im Raum, oder?

Genuss wurde nie als Selbstzweck verstanden, sondern als Schlüssel für Veränderung. Carlo Petrini hat schon früh darauf hingewiesen, dass hochwertige, gesunde, kulturell verankerte Lebensmittel kein Luxus sein sollten, sondern ein Recht für alle Menschen.

Deshalb sprechen wir auch nicht nur von gutem Essen, sondern von Lebensmitteln, die „gut, sauber und fair“ sind – Genuss, verbunden mit ökologischer Verantwortung und sozialer Gerechtigkeit. Der eigentliche Widerspruch besteht meiner Meinung nach darin, dass wir momentan in einem Ernährungssystem leben, in dem solche Lebensmittel oft als Luxus wahrgenommen werden, obwohl sie eigentlich die Norm sein sollten.

Slow Food ist mittlerweile eine riesige internationale Organisation. Wie finanziert sie sich? Und gibt es eine interne Umverteilung von „reichen“ Slow Food-Organisationen zu „armen“?

Slow Food ist weniger eine zentrale Organisation als vielmehr ein internationales Netzwerk. Slow Food Österreich ist als gemeinnütziger Verein organisiert und finanziert sich selbstständig. Die wichtigste Säule unserer Finanzierung sind Mitgliedsbeiträge und Spenden, öffentliche Mittel erhalten wir nur punktuell für einzelne Projekte.

Umgekehrt leisten wir jährlich einen Beitrag an Slow Food International und tragen damit zur Finanzierung des internationalen Netzwerks bei. Wenn man so will, ist das eine Form von Solidarität innerhalb unserer Bewegung.