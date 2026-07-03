Claus Curn: Das Stehaufmanderl ist wieder Kaiser

Claus Curn wollte eigentlich nicht, dass die Nachricht über seinen neu eröffneten Gasthof Kaiser so schnell in die Medien kommt. Das ließ sich allerdings – wieder einmal – kaum vermeiden. Denn Claus Curn sorgt seit 1992 immer wieder für Essen, bei dem einem das Herz aufgeht, und in 34 Jahren kommen da eben eine ganze Menge Leute zusammen, die genau so etwas schätzen.

Den Ort Peisching findet man nicht leicht, auch nicht mit Navi. Das mag vor 150 Jahren anders gewesen sein, als hier an der Piesting noch Kupferbleche für Zuckerfabriken, Spiritusbrennereien und Dampflokomotiven gewalzt wurden. Heute ist Peisching ein Ortsteil des auch nicht gerade urbanen Waldegg, und wer die kleine Brücke über die eingleisige Piestingtalbahn und die daneben gurgelnde Piesting übersieht, wird niemals im Gasthof Kaiser ankommen.

Das war so auch irgendwie der Plan, als sich Claus Curn vor 25 Jahren schon einmal hierher zurückzog, man könnte auch sagen: versteckte. Aber der Reihe nach: 1992 eröffnete Curn gemeinsam mit Franz Haslinger das „Vinissimo“ in Mariahilf, ein kleines Lokal, das Vinothek, Weinbar, Feinkosthandel und Trattoria auf einmal war und in dem der junge Claus Curn kreative Pasta-Gerichte und ein bisschen modernisierte Hausmannskost zubereitete. Klingt nicht übermäßig spektakulär, damals in den frühen 1990ern war das aber genau das, was das in Italophilie schwelgende Wien gerade haben wollte.